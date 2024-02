CRTCU – TRENTO * DEBITI: « LA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE DEL CONSUMATORE INCAPIENTE, LE PROCEDURE ESISTENTI »

14.49 - giovedì 29 febbraio 2024

Troppi debiti? Come uscirne.

La procedura di esdebitazione del consumatore incapiente.

Il CRTCU riceve dai consumatori costanti richieste di informazioni sulla possibilità di cancellare i propri debiti, quando questi sono divenuti insostenibili. Riteniamo opportuno specificare i presupposti e le procedure esistenti.

Il Codice della crisi e dell’insolvenza (Decreto Legislativo n. 14/2019 ed entrato in vigore il 15 luglio 2022) prevede la possibilità di regolare la crisi di soggetti non fallibili, come i consumatori, con la possibilità di liberarsi dei debiti.

Cos’è il sovraindebitamento e cosa può fare il debitore in crisi?

Il sovraindebitamento identifica situazioni di crisi o di insolvenza. La crisi si manifesta quando i flussi di cassa attesi dal debitore non sono sufficienti a consentirgli di far fronte ai debiti in scadenza nei 12 mesi successivi. L’insolvenza è la situazione in cui si trova il debitore che non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Cos’è l’esdebitazione e chi la può richiedere?

L’esdebitazione è il beneficio della liberazione dai debiti non onorati, che il tribunale concede a determinate condizioni.

L’esdebitazione può essere concessa ai debitori che:

possono avere accesso ad una procedura di sovraindebitamento, come il consumatore;

siano persone fisiche;

sia meritevole, valutando l’assenza di atti in frode ai creditori e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento;

sia incapiente, non essendo in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Tali utilità possono consistere in beni mobili o immobili, crediti, anche futuri, vantaggi che possono conseguire dal proficuo esercizio di azioni (sono quindi esclusi i finanziamenti, perché hanno l’obbligo di restituzione). Il giudice tiene conto delle spese di produzione del reddito e delle esigenze di mantenimento del debitore e della sua famiglia. Perciò la titolarità di redditi potrebbe comunque consentire l’accesso all’esdebitazione, se le spese di mantenimento dovessero impiegare interamente il reddito.

Nel caso in cui, nei quattro anni successivi al provvedimento, sopraggiungano utilità in grado di soddisfare i creditori in misura almeno pari al 10%, risorgerà l’obbligo di pagare i propri debiti.

Dove e come?

Se per il consumatore comprendere le condizioni e le implicazioni relative al sovraindebitamento e all’esdebitazione non è agevole, l’attivazione del servizio dell’OCC Trentino, l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento https://occtrentino.it è fondamentale.

La domanda di esdebitazione si presenta tramite l’OCC, previo versamento dei contributi richiesti, secondo questo modulo https://occtrentino.it/wp-content/uploads/2020/07/modello-istanza-occ-v1_2023.pdf , barrando la casella

ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE.

L’organismo predispone un piano del consumatore, che verrà sottoposto al Giudice per l’eventuale approvazione.

Quanto costa?

Prima di procedere al deposito della domanda deve essere effettuato il pagamento di euro 250,00 oltre IVA, non ripetibili, a titolo di contributo di avvio del procedimento.

Vi è da aggiungere un compenso per l’OCC determinato in misura percentuale, oltre accessori, spese generali e spese effettive.

La richiesta del CRTCU

Il CRTCU ha sostenuto fin da subito la gratuità della procedura per i consumatori, con copertura dei costi da parte di un apposito fondo.