PRO LOCO CENTRO STORICO – TRENTO * “AUTUMNUS“: « TORRE CIVICA, UN BRINDISI CON TRENTODOC SOPRA LA CITTÀ »

15.55 - venerdì 20 ottobre 2023

Autumnus, un brindisi con Trentodoc sopra la città. L’emozione di conoscere le bollicine di montagna Trentodoc in una location di grande valenza storica e culturale, accompagnati da una guida e da un sommelier. Sulla Torre Civica e nelle sale del Museo Diocesano Tridentino in Piazza Duomo, vino, arte e cultura si intrecciano grazie all’evento di degustazione a cura del Museo e dell’Istituto Trento Doc

Sino a domenica sarà possibile visitare Palazzo Pretorio e la Torre Civica – fra i luoghi simbolo della città – ristrutturata dopo l’incendio del 2015 e conoscere, in un percorso a tappe, un’eccellenza dell’enogastronomia trentina. Ad accompagnare i visitatori in questa proposta dell’itinerario di “Autumnus” alla scoperta di una delle meraviglie del capoluogo e di uno dei prodotti simbolo del territorio, sono la Guida del Museo Diocesano Tridentino Valentina Rizzoli e Roberto Anesi, Miglior Sommelier d’Italia – Associazione Italiana Sommelier 2017 e Ambasciatore Trentodoc.

“È un racconto della viticoltura trentina – spiega Anesi – attraverso un percorso di scoperta della Torre Civica. Salendo, parliamo del mondo trentino, della bollicina di montagna, degustando esempi esemplificativi della viticoltura di diversa quota. Siamo nell’unico territorio al mondo che esprime una viticoltura così legata a un ambiente severo come la montagna. Anche i vini che ne derivano riflettono questo carattere forte”.

Vino, storia e arte si incontrano quindi. “Un evento sicuramente diverso da quelli che tradizionalmente si svolgono nei nostri spazi” commenta Alessia Nardi, responsabile dei Servizi educativi del Museo Diocesano Tridentino. “Ma proprio per questa sua originalità siamo ben felici di ospitarlo. Rappresenta infatti un’ottima occasione di far conoscere ulteriormente il Museo e la Torre Civica, sposando il valore storico e culturale con i prodotti che rappresentano le eccellenze del territorio”.

Il percorso è in quattro tappe, su tre livelli della torre, compresa l’area panoramica da cui è possibile godere di una splendida vista sulla città, per finire poi nella Sala del Tesoro all’interno del Museo. Sold out le prime visite; è necessario prenotare sul sito autumnus.trento.it.

“Autumnus” è organizzato da ProLoco Centro Storico di Trento con il supporto di Apt Trento e Trentino Marketing e il patrocinio di Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia Autonoma di Trento e Comune di Trento.