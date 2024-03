CORTE APPELLO TRENTO * MINORI: « PRESENTAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA SERVIZIO SOCIALE – PAT – APSS, LA CONFERENZA STAMPA IL 26/3 (15.00) »

13.53 - giovedì 21 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Il 26.03.24 alle ore 15.00, presso l’Aula Magna del Tribunale di Trento, verrà presentato l’Accordo di Programma, sottoscritto, per la prima volta sul territorio Trentino, tra le Istituzioni e i Servizi chiamati a intervenire in procedimenti giudiziari dove sono coinvolte persone minori di età.

L’Accordo di Programma è il risultato di un impegno congiunto e di una intensa collaborazione tra l’Autorità Giudiziaria, il Servizio Sociale, l’Azienda Sanitaria e la Provincia autonoma di Trento finalizzata alla promozione di un approccio multidisciplinare e coordinato, per garantire ai minori, coinvolti nei procedimenti giudiziari, una tutela efficace, anche in considerazione delle novità conseguenti all’attuazione della riforma Cartabia. La presentazione del progetto avverrà durante la conferenza stampa programmata per martedì 26 marzo alle ore 15.00 nella Aula Magna del Tribunale di Trento.

Dopo i saluti dottor Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento, la conferenza sarà introdotta da una presentazione a cura della dottoressa Anna Maria Creazzo, Presidente della Prima Sezione civile della Corte d’Appello di Trento. Successivamente, interverrà il dottor Paride Gianmoena, Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, contestualizzando l’intervento sul territorio degli assistenti sociali, il dottor Mario Tonina, Assessore alla Salute, Politiche sociali e Cooperazione, presentando l’approccio integrato dell’Accordo, nonché la dottoressa Elena Bravi, Direttore per l’Integrazione socio – sanitaria del Consiglio di Direzione dell’Azienda Sanitaria. Interverrà inoltre il dottor Eugenio Gramola, Presidente della Corte d’Appello di Trento.

Saranno anche presentati i lavori degli istituendi tavoli operativi, destinati a individuare modelli organizzativi e procedure pratiche, finalizzate a rendere effettiva la collaborazione tra Magistratura e Servizi territoriali.