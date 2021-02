PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * 35° RAPPORTO OCCUPAZIONE: SPINELLI, « IL COVID HA SEGNATO IL MERCATO DEL LAVORO, MA L’ECONOMIA TRENTINA È REATTIVA »

“Il Covid ha segnato il mercato del lavoro ma l’economia trentina è reattiva”. L’assessore provinciale al lavoro, Achille Spinelli, ha presentato ieri il 35° Rapporto sull’occupazione in provincia di Trento riferito al 2020.

“In un anno segnato, nei momenti più bui, dalla chiusura delle attività produttive ritenute non essenziali e dalle forti limitazioni agli spostamenti delle persone, il mercato del lavoro nazionale e provinciale ne è uscito fortemente compromesso. Il Trentino ha però offerto segnali importanti di ripresa quando la pandemia ha permesso la riapertura delle attività. Ripensare le politiche del lavoro in un contesto inedito come quello attuale, risulta essere la sfida che la pubblica amministrazione e le organizzazioni private sono chiamate ad affrontare per fronteggiare la pandemia e la post-pandemia”.

L’assessore provinciale allo sviluppo economico e al lavoro, Achille Spinelli, sintetizza così il 35° Rapporto sull’occupazione in provincia di Trento e fissa le priorità: “Turismo e pubblici esercizi sono i settori più colpiti mentre per il mercato del lavoro la nostra attenzione andrà a donne e giovani, le fasce che maggiormente hanno risentito della crisi da Covid”.