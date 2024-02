COORDINAMENTO INTERREGIONALE TUTELA DEL GARDA * CICLOVIA: « PRESENTAZIONE PROGETTI E DISCUSSIONE CRITICITÀ, A RIVA DEL GARDA (24/2 ORE 10.00) »

16.39 - mercoledì 21 febbraio 2024

Incontro-dibattito sulla ciclovia del Garda. Presentazione dei progetti e discussione delle criticità. Sabato 24 febbraio ore 10.00

Presso l’Auditorium Scuola Media “Scipio Sighele” Riva del Garda – Piazza Maria Contini 8 CONFERENZA APERTA AL PUBBLICO.

MODERATORE

Paolo Matteotti

INTRODUZIONE

Marina Brunner

Il Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda

RELATORI

Paolo Ciresa

La ciclovia del Garda: costi, sicurezza e alternative

Marina Bonometti

Il tratto trentino, una sfida temeraria

Alberta Cazzani

La ciclovia lombarda, un’opera necessaria?

Agostino Pasquali Coluzzi

Vulnerabilità geologica dell’alto Garda

Wolfgang von Klebelsberg

L’altra ciclovia: la via d’acqua

///

NON COSÌ PERCHÈ PERICOLOSITÀ AMBIENTALE

• tutto l’Alto Garda è area ad elevato rischio geologico (penalità 4, massimo grado) che costretto a costruire nel tempo numerose gallerie stradali artificiali e che recentemente si manifesta con numerose e pesanti eventi franosi

• le opere di difesa dalle frane possono solo mitigare il rischio, non eliminarlo

• tutto il Garda è in area sismica a rischio 2 (medio-alto)

• è caratterizzato da forti venti e moto ondoso considerevole

PERICOLOSITÀ DELLA CICLOVIA

• la compresenza sulla passerella di pedoni (con passeggini, carrozzine, cani…) e ciclisti genererebbe situazioni altamente pericolose

• la passerella agganciata alla roccia avrebbe curve pericolose perché prive di visibilità longitudinale

• la larghezza non sarebbe ottimale e spesso in deroga alle norme

• dovrebbe essere percorsa a bassa velocità, non ideale per ciclisti che abbiano intenzione di percorrere “l’anello del Garda”

• nella parte sud del lago lunghi tratti sono previsti adiacenti alla strada statale, con con diversi attraversamenti della stessa, con problematiche di inquinamento e di interferenze con il traffico

• tale localizzazione richiede l’abbattimento di numerosissimi alberi, anche secolari

PAESAGGIO

• il Lago di Garda è di eccezionale valore naturalistico, protetto a livello nazionale e internazionale

• le opere di difesa distruggerebbero la vegetazione, tra cui specie botaniche rare o uniche al mondo, e gli habitat di numerosi animali

• in Trentino verrebbe rovinata la Riserva Speciale Val Gola

• le falesie dell’Alto Garda costituiscono paesaggio di straordinario valore e bellezza

• la Gardesana Occidentale è tutelata dal Codice dei Beni Culturali ed è una “strada panoramica”, dalla quale la vista del lago non sarebbe più assicurata

• nel basso lago vi sarebbe ulteriore consumo di suolo e distruzione di verde

• le spiagge verrebbero cementate o lastricate

COSTI E SOSTENIBILITÀ

• i previsti 344 milioni per tutto l’anello (140 km) sono destinati almeno a triplicare a causa dell’aumento dei costi delle opere edili e della necessità di costruire ulteriori barriere paramassi, gallerie artificiali ecc. per mettere in sicurezza le pareti rocciose

• le opere di manutenzione, ingenti e proiettate nel tempo, non sono ancora state quantificate

• la passerella a sbalzo costa tra i 16 e i 22 milioni di euro al km, come un viadotto autostradale

• il tratto trentino dal confine con la Lombardia alla Galleria delle Limniadi (98 m) è andato in appaltato per un importo di € 2.620.000, un costo unitario di €/km 26,7 milioni!

• I 5,5 km previsti in Trentino sulla Gardesana occidentale sono già passati da una stima di 60 milioni a 80 milioni di euro, esclusi i 2 tratti “problematici” di Casa della Trota e Hotel Pier, non ancora progettati. Per il totale di 19 km in Provincia di Trento si può stimare un costo minimo di 100 milioni!

Raccolta fondi per sostenere le azioni del Coordinamento: https://gofund.me/2dfc226

Firma la petizione! https://chng.it/GVWdDdvbcy