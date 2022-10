AUDIWEB * UTENTI AGOSTO 2022: « ON-LINE IL 64,2% DELLA POPOLAZIONE NEL NORD OVEST (10,2 MILIONI) / 61,6% NORD EST (7,1 MLN) / 61,5% CENTRO (7,2 MLN) / 58.6% SUD E ISOLE (11,7 MLN) »

07.20 - venerdì 28 ottobre 2022

La Total Digital Audience ad agosto ha raggiunto 43,3 milioni di individui online complessivamente per 67 ore e 15 minuti dai device rilevati (Computer e Mobile). Nel giorno medio sono stati 36 milioni gli individui online, pari al 61,3% della popolazione dai 2 anni in su. La fruizione da mobile nel giorno medio nel pieno dell’estate ha visto il 91% della popolazione di 18-74 anni online da Mobile (Smartphone e/o Tablet) per 2 ore e 27 minuti in media per persona.

Ad agosto erano online nel giorno medio da Computer e/o Mobile (Smartphone e Tablet) il 62,5% degli uomini (17,9 milioni) e il 60,1% delle donne (18,2) e, per quanto riguarda i vari segmenti della popolazione, risulta una maggiore concentrazione per la fascia dei 35-44enni (l’87,4% degli individui di questa fascia era online ad agosto nel giorno medio).

Per quanto riguarda la provenienza geografica degli utenti online nel giorno medio, si è consolidata la distribuzione nel tempo. Nel giorno medio del mese di agosto, infatti, risulta che erano online: il 64,2% della popolazione del Nord Ovest (10,2 milioni), il 61,6% della popolazione del Nord Est (7,1 milioni), il 61,5% dell’area Centro (7,2 milioni) e il 58.6% dell’area Sud e Isole (11,7 milioni).

Dall’osservazione dei dati di consumo dell’online si rileva che nel mese di agosto resta sostanzialmente consolidata la fotografia delle sotto-categorie più visitate, con i raggruppamenti dedicati ai motori di ricerca (sotto-categoria Search), ai servizi e strumenti online (Internet Tools/Web Services) e alle piattaforme di informazione e distribuzione dei video (Videos/Movies) fissi tra i più visitate in assoluto e seguiti, a seconda degli eventi mensili e dei trend stagionali, dai portali (sotto-categoria General Interest Portals & Communities), i social network (Member Communities) e i siti e app di informazione online (Current Events & Global News).

Tra le categorie che in questo caldo mese estivo registrano un incremento di audience di almeno il 2% rispetto al mese di luglio, ma anche un riflesso positivo anche sul tempo speso, troviamo: le sotto-categorie “Weather”, che raggruppa siti e app dedicati al Meteo, con 34,4 milioni di utenti unici mensili (+4,8%) e un incremento del tempo speso per persona pari al +19,3%; “Research Tools”, che raggruppa strumenti dedicati alla ricerca linguistica e culturale, con un +18,7% del tempo; Broadcast Media con 26,5 milioni di utenti unici; Online Games che registra un +5,9% sul tempo per persona; Music con +4,1% di utenti e +6,9% del tempo; Photography con +9,3% del tempo e altre sotto-categorie dedicate ai viaggi e ai periodo estivo, come nel caso di Airlines; che registra +6,1% sugli utenti unici e +2,5% sul tempo; Destinations con +19,2% utenti unici e +20,6% sul tempo per persona rispetto al mese precedente.