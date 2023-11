COOPERFIDI * ENERGIE RINNOVABILI: « FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE IMPRESE AGRICOLE ED ITTICHE, A DISPOSIZIONE UN MILIONE DI EURO »

13.58 - sabato 11 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Cooperfidi concederà prestiti agevolati alle imprese agricole e ittiche socie che desiderano realizzare impianti per la produzione di energie rinnovabili. Per esempio, impianti fotovoltaici, eolici, di produzione di biogas, biomasse, bioliquidi.

L’importo del finanziamento dovrà essere compreso tra 10 e 100 mila euro ed avrà una durata massima di 8 anni con fino a 24 mesi di preammortamento. L’economicità sta nel tasso individuato, cioè l’Euribor a 6 mesi (360mmp) con uno spread dello 0,5%, notevolmente inferiore alla media di mercato. L’intero prestito sarà coperto dalla garanzia Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare).

Potranno accedere a questi finanziamenti agevolati erogati direttamente da Cooperfidi anche le cooperative e i consorzi agrari, purché siano iscritti al registro delle imprese in data precedente al primo gennaio 2022. Il rimborso sarà a rate semestrali costanti.

«Per questo progetto Cooperfidi mette a disposizione un plafond di 1 milione di euro – spiega il direttore Antonio Bortolotti – per incentivare le aziende ad investire nell’energia rinnovabile, stimolando un risparmio energetico che può avere un impatto notevole sui bilanci delle aziende, come la recente crisi energetica ha messo in evidenza».

«In questo contesto, caratterizzato dall’aumento dei tassi di interesse, – aggiunge il presidente Guido Leonardelli – il nostro obiettivo è quello di sostenere il settore agricolo trentino nell’implementazione di impianti e strumenti che lo rendano sempre più indipendente dal punto di vista energetico, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo di sistemi di produzione di energia green in linea con la politica provinciale di sviluppo sostenibile del Trentino». La richiesta di finanziamento dovrà essere presentata entro il 12 dicembre 2023. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio fidi di Cooperfidi al n. 0461/260417.