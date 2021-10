VVF VOLONTARI DRO (TN) * INTERVENTI: « INCIDENTE STRADALE TRA MOTO E AUTO / RITROVATO UN TURISTA AUSTRIACO 80ENNE SMARRITOSI NEI BOSCHI AL LAGO DI CAVEDINE »

Incidente stradale e ricerca persona. Serata impegnativa per i Vigili del fuoco volontari Dro, allertati per un primo intervento alle 19 per un incidente stradale moto-auto in via Mazzini. Una squadra, composta da cinque vigili e da due mezzi, ha operato per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente, supportando contestualmente i sanitari che hanno prestato i primi soccorsi al ferito.

Quasi contemporaneamente una seconda squadra, formata da tre vigili, è stata impegnata a Pietramurata, assieme ai Vigili Del Fuoco Cavedine e al Soccorso Alpino Trentino, nelle ricerche di un turista austriaco 80enne smarritosi nei boschi sopra al lago di Cavedine.

Fortunatamente le ricerche hanno dato esito positivo e l’uomo è stato ritrovato in un luogo impervio, stanco ed infreddolito ma in buone condizioni di salute. La preziosa sinergia tra vigili del fuoco volontari e Soccorso Alpino ha permesso di recuperare l’uomo, calandolo per circa 30 metri dalla scarpa sulla quale era inavvertitamente finito.

Quindi è stato portato al porticciolo del lago, dove lo attendevano la moglie e un’ambulanza della Croce Rossa.

Foto: Vigili del fuoco volontari Dro