CONSORZIO COMUNI TRENTINI – CAL * SEDUTA 2/8: « RINNOVO PICCOLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE, CRITERI PER AUTOCONSUMO »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Piccole concessioni idroelettriche: criteri per autoconsumo. Illustrati al CAL i criteri per il rinnovo delle piccole concessioni idroelettriche a scopo di autoconsumo.

Il Consiglio delle autonomie locali ha preso in esame, nella seduta di oggi, la proposta di deliberazione della Giunta provinciale concernente ‘Disciplina del procedimento per il rinnovo di piccole concessioni idroelettriche per autoconsumo ai sensi dell’articolo 17.2, comma 6 del Capo II bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche 1976). Individuazione della documentazione necessaria ai fini del riconoscimento di concessione per autoconsumo’.

Il tema è stato introdotto dalpresidente del Cal, Paride Gianmoena. Presente anche l’Assessore provinciale all’Ambiente ed Energia, Mario Tonina. Nel suo intervento, Gianmoena ha tracciato il quadro dell’attuale disciplina per i rinnovi delle piccole concessioni idroelettriche, e ha richiamato le richieste dei Comuni. In particolare si è soffermato sul documento politico, espresso dal Cal la scorsa settimana, e consegnato alla Giunta provinciale. Un documento che, prossimamente, verrà condiviso anche con i Bim e con il Presidente di UNCEM.

Gianmoena non ha nascosto che si tratta di una partita difficile, ma ha sottolineato, ancora una volta, come l’obiettivo primario sia quello di un’azione politica che tuteli i Comuni Montani. “Il tema dell’acqua – ha rimarcato ancora Gianmoena – e di conseguenza dell’energia idroelettrica è vitale per la popolazione di montagna e si deve trovare una soluzione, considerando le immediate scadenze al 2024 delle concessioni per le piccole derivazioni sino a 220 kW. Due – ha sintetizzato ancora Gianmoena – sono i punti focali per il Cal: il primo mettere in sicurezza le concessioni in scadenza nel 2024, il secondo continuare l’azione politica a tutti i livelli istituzionali per tutelare definitivamente l’utilizzo pubblico dell’acqua da parte dei Comuni montani. L’impegno che chiediamo alla Giunta è di continuare il dialogo in corso con il Governo, anche nella prospettiva di posticipare almeno al 2029 la scadenza delle concessioni in essere, sia di grande che di piccola derivazione”.

L’utilizzo di acqua pubblica per autoconsumo, per definizione esplicita della legge provinciale sulle acque pubbliche, è sottratto alla disciplina della riassegnazione con procedura competitiva delle concessioni di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico. Il provvedimento oggi presentato al CAL declina, nel quadro della legge provinciale vigente, proprio le fattispecie di autoconsumo, che consentono di accedere a tale regime.

La delibera di oggi, ha precisato Tonina, è un documento che accoglie le osservazioni che il Cal ha elaborato in un percorso condiviso con la Provincia.