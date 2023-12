19.23 - domenica 10 dicembre 2023

In apertura di puntata in studio ci sarà Renato Zero che presenterà il suo ultimo e attesissimo album “Autoritratto”, uscito l’8 dicembre e contenente tredici brani, dei quali 7 inediti. Ancora musica con Massimo Ranieri, che oltre a ripercorrere le tappe più significative della sua lunga carriera, si esibirà con il suo nuovo singolo.

