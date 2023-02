CONSIGLIO PAT * SECONDA COMMISSIONE: « RIFORMA INCENTIVI ALLE IMPRESE, INTESA TRA SPINELLI – OLIVI – LEONARDI »

10.37 - martedì 28 febbraio 2023

In Seconda commissione, presieduta da Luca Guglielmi (Fassa), oggi si è parlato dei ddl che riguardano la riforma degli incentivi alle imprese e che, al termine dell’iter che dovrebbe concludersi il 7 marzo, diventeranno un testo unificato delle proposte legislative dell’assessore Achille Spinelli il ddl n. 164 , di Alessandro Olivi (Pd) il ddl n. 52 e di Giorgio Leonardi (FI) il ddl 124 . Olivi (Pd) (il suo disegno di legge punta a legare gli incentivi al rispetto dei contratti collettivi e alla parità salariale tra uomini e donne) ha detto che nei confronti con l’assessore dei giorni scorsi ha preso corpo la possibilità di un testo nel quale possono convergere la sua proposta di legge e quella dell’assessore Spinelli che, ricordiamo, intende ridisegnare l’impianto degli incentivi. Si sono individuati punti comuni che potrebbero essere condensati in un ddl unificato. Per questo, partendo dal fatto che l’intesa c’è, l’esponente Dem ha chiesto ancora un po’ di tempo per definire il contenuto del disegno di legge che porterà comunque come prima firma quella di Spinelli e il titolo scelto dalla Giunta cioè “Interventi a sostegno del sistema economico trentino”.

Anche Leonardi (FI) (la sua proposta pone al centro misure per favorire il passaggio generazionale delle imprese) ha condiviso la necessità di un rinvio sottolineando il fatto che c’è la condivisione per far rientrare anche il suo ddl in quello unificato. Achille Spinelli ha detto che su tavoli separati si sono recuperate le proposte dei due consiglieri che hanno completato anche quelle pervenute dalla parti sociali. Si è fatto un lavoro stratificato, ha aggiunto l’assessore, che ha portato ad una buona intesa su alcuni passaggi delicati e innovativi anche rispetto alla legge 6 e che hanno reso più profonda l’iniziativa di riforma del sistema degli incentivi alle imprese. Spinelli ha chiesto qualche giorno anche per scrivere il ddl unificato in una forma rispettosa dei contributi di tutti e tre i proponenti. Olivi ha sottolineato che in Consiglio c’è (o meglio c’era, perché l’esponente dem ne ha annunciato il ritiro) un ddl sulla rappresentanza sindacale e i contratti collettivi che era stato sospeso ed ha trovato una risposta nel ddl unificato che verrà votato il 7 marzo in commissione. Quindi, in Seconda commissione la prossima settima arriverà un ddl unificato che verrà direttamente votato senza audizioni e discussione generale.