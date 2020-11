SEZIONE LEGA ALA (TN) * DISCARICA PILCANTE: « IL RISULTATO OTTENUTO A LIVELLO PROVINCIALE RAPPRESENTA NON TANTO LA VITTORIA DI UNA FAZIONE POLITICA, QUANTO IL SUCCESSO DI UNA COMUNITà »

Sezione Lega Ala su discarica Pilcante. “Come abbiamo già affermato nel corso della scorsa campagna elettorale, la chiusura della discarica di Pilcante rappresenta per noi della Lega una vittoria importante per il bene dell’intera comunità. Riteniamo infatti che il risultato ottenuto a livello provinciale rappresenti non tanto la vittoria di una fazione politica, quanto piuttosto la vittoria di una comunità che ha – per merito di un’amministrazione provinciale attenta alle esigenze del territorio – ottenuto un risultato meraviglioso. Il Piano Stralcio per la gestione dei rifiuti speciali con focus sui rifiuti inerti, sarà infatti adottato dalla Giunta Provinciale entro il 31 dicembre 2020.L’analisi dei tecnici della provincia è stata chiara: no alla discarica di PILCANTE, è necessario tutelare la vocazione agricola del territorio e la salute dei cittadini come la Lega ha sempre detto e ribadito in ogni sede!”

Questo quanto ricordato in una nota dalla sezione Lega di Ala.