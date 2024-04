CONSIGLIO PAT * COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ: « IL 5/4 A TORINO GLI STATI GENERALI, FOCUS SU ISTITUZIONI – SCUOLA – SANITÀ – TERZO SETTORE – ECONOMIA »

14.52 - giovedì 4 aprile 2024

Venerdì 5 aprile debuttano a Torino gli Stati Generali delle Pari Opportunità. L’assise si riunisce per la prima volta a livello nazionale e vi parteciperà anche Paola Maria Taufer, presidente della Cpo trentina. Cinque i focus tematici: istituzioni, scuola, sanità, terzo settore, economia. Sono previsti interventi dei ministri Zangrillo e Roccella e saranno messe a confronto esperienze di grandi aziende e gruppi internazionali. Sedici le delegazioni in arrivo, da Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna. Nella due giorni di lavoro, verranno messe a fuoco proposte operative finalizzate a dare sempre più voce alla cultura dell’inclusione in seno ai tavoli decisionali del Governo e delle Regioni.

La giornata di venerdì 5 aprile farà il punto sulla cultura di genere, mettendo in evidenza le buone pratiche nel settore pubblico e privato, nel mondo dell’istruzione e della formazione come nello sport, nel volontariato e nell’economia.

I lavori, ospitati alla Sala Conferenze del Grattacielo della Regione, si avvieranno alle 9,30 con il richiamo all’articolo 3 della Costituzione: l’uguaglianza come principio dello Stato. La mattinata, aperta dal Presidente della Regione, Alberto Cirio, dall’Assessore regionale alle Pari Opportunità, Chiara Caucino, dalla Presidente della CRPO Maria Rosa Porta e dalla Coordinatrice Nazionale delle CRPO Dusy Marcolin si articolerà in panel tematici che vedranno protagoniste le presidenti delle CRPO, il mondo della scuola con l’Università di Torino e il Politecnico, l’Unione Italiana Sport per tutti, la voce dei giovani, tra cui gli studenti del Liceo Artistico Buniva di Pinerolo. A chiudere la mattina “Il terzo settore al servizio delle donne” con Fidapa, i club Zonta e Soroptimist, la Fondazione Bellisario, l’associazione Me.DEA.

La sessione pomeridiana, dalle 14, proporrà un focus sulla medicina di genere con le esperienze dell’Ospedale Mauriziano e dell’Asl TO4. Ampio l’approfondimento sul mondo dell’economia: si parlerà di “più donne nei cda” e “leadership al femminile e diversità di genere come valori per l’azienda” con top manager di aziende del calibro di TIM, Synergie Italia, Freudenberg Italia, Ice Pharma, Smurfit Kappa Italia.

Ai massimi livelli la presenza istituzionale sul tema “legislazione e parità di genere. Interverranno il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, Catia Polidori, parlamentare e delegata presso l’Assemblea Parlamentare OSCE, Mercedes Bresso europarlamentare, Deborah Bergamini, parlamentare delegata all’Assemblea del Consiglio d’Europa.

In occasione dell’evento, Il presidente della Regione Piemonte Cirio conferirà al brigadiere del Ros dell’Arma dei Carabinieri in congedo, Carlo “Mastino”, un’onorificenza per essersi distinto con un atto eroico che ha sventato un femminicidio, pochi giorni fa a Novi Ligure.

I lavori si chiuderanno con un intervento della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella.