CONFINDUSTRIA TRENTO * SEMINARI: « AL VIA IL PRIMO INCONTRO, DAL TITOLO “COME INNOVARE NELL’ERA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE?” »

17.10 - venerdì 5 aprile 2024

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione

A Palazzo Stella si parla dell’importanza dell’Intelligenza Artificiale in azienda. Al via oggi il ciclo di seminari sul tema dell’Intelligenza Artificiale promosso da Confindustria Trento e dal Digital Innovation Hub del Trentino in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione (DISI) dell’Università di Trento, Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT).

Il percorso, composto da cinque incontri programmati tra aprile e novembre, si propone di esplorare i principali temi legati all’implementazione dell’Intelligenza Artificiale nel contesto aziendale.

Il primo incontro dal titolo “Come innovare nell’era dell’Intelligenza Artificiale?” ha avuto come keynote speaker Fabio Casati, Professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione dell’Università di Trento.

Ad aprire i lavori i saluti di Alfredo Maglione, Componente Consiglio Direttivo di Confindustria Trento con delega alla Transizione digitale e innovazione tecnologica, Paolo Giorgini, Direttore DISI Università di Trento e Maurizio Gianordoli, Vicepresidente Fondazione Bruno Kessler. Per il DISI sono intervenuti anche Marco Formentini, Marco Roveri e Giorgio Scarton. Nicola Doppio di Fondazione Hub Innovazione Trentino ha presentato la prossima edizione della “Industrial AI Challenge”, iniziativa di open innovation sull’intelligenza artificiale rivolta alle imprese che HIT organizza insieme a Confindustria Trento e altri attori del sistema locale dell’innovazione.

Nei giorni scorsi la firma dell’accordo tra Confindustria Trento e il DISI per la costituzione dell’Osservatorio sull’intelligenza artificiale. “Con questo accordo e il ciclo di incontri organizzati con i partner della ricerca e del mondo produttivo – ha spiegato Maglione – intendiamo coinvolgere tutto il sistema industriale trentino, per spiegare come queste tecnologie possono essere utilizzate a vantaggio delle imprese per restare competitive nello scenario internazionale. Altri Paesi stanno investendo molto sull’intelligenza artificiale: non ci possiamo permettere di restare indietro”.