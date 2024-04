CONFINDUSTRIA TRENTO E DOLOMITI ENERGIA * AMBIENTE: « SOSTENIBILITÀ, VERSO UN’ALLEANZA DI SISTEMA »

17.10 - venerdì 12 aprile 2024

“Investire in sostenibilità non è più un’opzione: è una strategia di business imprescindibile per tutte le imprese che desiderino continuare ad operare sul mercato”. Così Carlo Cici, Partner & Head of Sustainability Practices di The European House – Ambrosetti, esordisce nel suo Keynote speech, oggi all’ITAS Forum di Trento in occasione del seminario organizzato da Confindustria Trento, in partnership con il Gruppo Dolomiti Energia dal titolo “La sostenibilità come fattore di competitività”.

L’appuntamento aveva l’obiettivo di stimolare soprattutto le piccole e medie realtà a un investimento concreto sulla sostenibilità, fattore strategico per la competitività delle imprese. È emerso l’appello a un’alleanza di sistema capace di favorire l’adozione di pratiche sostenibili anche da parte dei player meno maturi.

A introdurre i lavori i saluti istituzionali di Silvia Arlanch, Presidente del Gruppo Dolomiti Energia, di Fausto Manzana, Presidente di Confindustria Trento e di Laura Pedron, Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento.

“La normativa europea sta progressivamente introducendo l’obbligo, da parte delle imprese più strutturate, di rendicontare i propri investimenti sulla sostenibilità, spiega Silvia Arlanch, Presidente del Gruppo Dolomiti Energia. Indirettamente, tuttavia, essa incide su tutti i soggetti che con queste società si trovino ad operare: non c’è scelta, dunque, all’infuori dell’adozione di pratiche virtuose, e della loro adeguata comunicazione, da parte di tutti gli attori delle filiere economiche e produttive. Il Gruppo Dolomiti Energia si mette in gioco per primo e si propone come abilitatore della transizione energetica”.

“La via della sostenibilità economica, sociale, ambientale, è la sola strada da percorrere nella costruzione della società 5.0 che andiamo perseguendo nell’ambito del progetto Duemilatrentino” ha aggiunto il presidente di Confindustria Trento Fausto Manzana, che ha evidenziato la necessità di un Trentino aperto al confronto con gli scenari globali, a partire dal contesto europeo di riferimento.

Nella seconda parte dell’appuntamento hanno avuto spazio le case history di due campioni trentini della sostenibilità. Insieme a Cici hanno preso parte alla tavola rotonda infatti Romano Stefani, Direttore Mercato del Gruppo Dolomiti Energia e Roberto Bobbio, CFO di Aquafil Spa. Si è discusso di come realtà del calibro di Aquafi e Dolomiti Energia possano generare sensibilità e pratica della sostenibilità nella loro catena del valore, di quali siano i passi da percorrere da parte della Pmi che voglia affacciarsi al percorso della sostenibilità, se e come il Trentino possa ambire a configurarsi laboratorio per la transizione sostenibile.