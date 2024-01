CONFESERCENTI * BY-PASS TRENTO: PETERLANA E BARATELLA, « ATTIVITÀ COMMERCIALI PENALIZZATE, PER GLI INDENNIZZI SI CERCA L’ACCORDO CON PAT E COMUNE »

14.47 - mercoledì 24 gennaio 2024

Riceveranno un indennizzo le attività commerciali di via Brennero penalizzate dai lavori del bypass. Almeno questo è l’impegno che si sono presi Comune di Trento e Provincia a seguito delle richieste di Confesercenti del Trentino e delle proteste delle attività commerciali che, nei mesi di cantieri, si sono visti penalizzare fatturati e incassi. Almeno 200 i residenti che hanno lasciato la zona, “clienti persi” dai commercianti.

“Una carenza tecnica quella della Provincia – dice Massimiliano Peterlana, presidente di Fiepet del Trentino – che ha previsto indennizzi per i cittadini che hanno lasciato la zona, senza considerare le attività commerciali e i pubblici esercizi. Ora c’è la disponibilità della Provincia a mettere in revisione di bilancio rimborsi adeguati alle perdite”.

Ad intervenire anche Ivan Baratella, presidente dei Commercianti del Trentino di Confesercenti: “Stiamo monitorando la situazione, siamo in contatto anche con il Comune di Trento. I problemi riguardano non solo i clienti fissi che si sono persi, ma anche gli acquirenti di passaggio che con il cantiere non si fermano più e cosi sarà finche i lavori non saranno terminati. Una situazione davvero difficile”.

In programma ulteriori incontri di confronto per trovare una soluzione adeguata. “Siamo a fianco degli imprenditori – dicono Peterlana e Baratella – c’è la disponibilità da parte di tutti nel voler trovare un adeguato risarcimento. Da parte nostra ci stiamo impegnando perché ciò accada anche in tempi ragionevoli”.