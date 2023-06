COMUNE TRENTO * TAXI: « 300 BUONI PER DONNE – ANZIANI – DISABILI, RIFINANZIATA L’INIZIATIVA CON 15 MILA EURO »

16.36 - lunedì 19 giugno 2023

Altri 300 Buoni taxi per donne (solo corse notturne), anziani e disabili. La Giunta ha deciso di rifinanziare l’iniziativa con altri 15 mila euro. La distribuzione sarà replicata con le stesse modalità nel corso dell’estate.

La Giunta ha deciso di rifinanziare i buoni taxi riservati alle donne (utilizzabili solo in orario notturno), agli over 75 e alle persone con disabilità (utilizzabili tutto il giorno). Visto il gran numero di richieste – i 300 buoni a disposizione sono andati esauriti in poche ore – la distribuzione sarà dunque replicata con le stesse modalità nel corso dell’estate. Il giorno in cui sarà possibile presentare la nuova richiesta sarà comunicato con ampio anticipo attraverso gli organi di informazione, il sito e i canali social del Comune. Ammontano a 15 mila euro le risorse supplementari stanziate, sufficienti dunque a finanziare altri 300 buoni del valore di 50 euro. Metà saranno riservati alle donne, il resto ad anziani e disabili. Chi ha già ricevuto il buono non può presentare una nuova richiesta.

Ricordiamo che la convenzione tra il Comune e la cooperativa Radio taxi Trento prevede che il buono possa essere usato singolarmente o a scalare, nelle tratte con partenza o arrivo nel territorio comunale e comunque non distanti oltre 50 chilometri dal territorio comunale.

I buoni potranno essere richiesti tramite spid su link. Per chi fosse sprovvisto di identità digitale o riscontrasse problemi informatici, è disponibile lo sportello del servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita al numero 0461 884627 (o 0461 884106) previo appuntamento telefonico.