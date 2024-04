COMUNE DI TRENTO * FESTA POLIZIA LOCALE: COMANDANTE ADAMI, « GESTITE 55 MILA CHIAMATE DALLA CENTRALE OPERATIVA / 171 ABUSI EDILIZI / 491 SANZIONI AMBIENTALI »

17.11 - mercoledì 24 aprile 2024



Cari colleghi e amici della Polizia Locale di Trento – Monte Bondone,

oggi ci riuniamo per celebrare il 223° anniversario dalla fondazione del nostro Corpo. Oltre due secoli di presenza nelle strade e nelle piazze di Trento, nella consapevolezza di costituire una garanzia di impegno e dedizione verso la nostra cittadinanza.

La presenza di tante Autorità, oltre ad onorare il sottoscritto e tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ci permette di comprendere, quanto il nostro servizio sia intriso di collaborazione con le altre Istituzioni. Un saluto ed un ringraziamento, lo rivolgo al Prefetto Filippo Santarelli, al Questore Maurizio Improta, al Colonnello dei Carabinieri Matteo Ederle ed al Colonnello della Guardia di Finanza Danilo Nastasi ed a tutto il loro personale. Abbiamo condiviso molteplici e rilevanti servizi ed attività e ce ne aspettano molti altri in futuro. La sinergia ed il Vostro sostegno sono fondamentali per il nostro servizio. Insieme a Voi, abbiamo dimostrato di poter affrontare le complessive sfide quotidiane della comunità, con determinazione e fiducia. Ringrazio la Vice Presidente della Provincia Autonoma di Trento Francesca Gerosa e il Presidente del Consiglio Provinciale Claudio Soini.

Ringrazio poi per il continuo, costante e presente sostegno al nostro servizio il Sindaco di Trento e l’amministrazione comunale tutta, nonché i Sindaci della gestione associata dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme e Vallelaghi, il Vicario Generale dell’Arcidiocesi don Claudio Ferrari, le Autorità Civili e Miliari, il personale in quiescenza, tutti i presenti, oltre naturalmente ai bambini della Scuola d’infanzia di Sopramonte, che rendono più vivace e colorata la nostra giornata.

Ma il ringraziamento più caloroso, lo rivolgo ai funzionari, agli ispettori, agli agenti ed al personale amministrativo della della Polizia Locale; personale specializzato, dedito al proprio servizio e sempre pronto per intervenire. Ogni giorno, attraverso il vostro impegno, dimostrate che la missione va ben oltre l’applicazione delle sanzioni per divieti di sosta; è anzi riduttivo assimilare la nostra attività esclusivamente a quello. La Polizia Locale è molto di più: è la convivenza di varie tipologie di servizio, accomunate dal supporto reciproco tra colleghi e dall’obiettivo all’orizzonte, corrispondente alla tutela della comunità.

E’ doveroso che questa giornata, costituisca anche un momento di riflessione e di interrogazione sul servizio che stiamo svolgendo a favore del cittadino. Dobbiamo sempre domandarci come migliorare la qualità del nostro lavoro. Ed allora, leggendo i dettagli delle attività relative all’anno 2023, possiamo comprendere parte della mole lavorativa e trarre preziosi spunti sui nostri obiettivi più prossimi. Il primo dato, tra tutti: la Centrale Operativa che ha gestito oltre n. 55.000 chiamate telefoniche per richieste di intervento e informazioni varie da parte del cittadino; siamo uno dei punti di riferimento e le svariate richieste attestano la centralità del ruolo della Polizia Locale all’interno dei servizi resi al cittadino.

Sono numerosi gli incidenti stradali (n. 652) con ben n. 5 persone decedute e ben 327 persone infortunate; gli incidenti sono determinati spesso dall’eccessiva velocità (n. 233 violazioni), dalla mancata precedenza (n. 91 violazioni) e dalla guida in stato d’ebbrezza (n. 23 accertamenti).

Sono molteplici le violazioni accertate relative all’uso del telefonino (n. 135 accertamenti) e sulla circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa (n. 195). E’ qui che dobbiamo intervenire, garantendo la nostra assidua presenza per incrementare la sicurezza stradale, prevenendo la commissione di illeciti e mantenendo più attento l’utente della strada.

Stiamo investendo molto in termini operativi sui controlli a tutela dell’ambiente, impegnandoci attivamente per preservare la qualità della vita del nostro Trentino, cercando di prevenire e reprimere comportamenti dannosi come l’inquinamento, lo smaltimento illegale dei rifiuti ed altre attività che potrebbero danneggiare gli ecosistemi locali. E questo, è il riflesso della crescente sensibilità della cittadinanza in merito al corretto conferimento e all’abbandono dei rifiuti. Abbiamo accertato n. 491 sanzioni accertate in materia ambientale, n. 171 abusi in materia edilizia.

Controlliamo anche gli esercizi commerciali e verifichiamo il rispetto delle normative a tutela del consumatore: l’anno scorso abbiamo effettuato n. 559 controlli applicando n. 85 violazioni.

Ma come dicevo, all’interno del Corpo abbiamo anche personale che persegue un altra tipologia di sicurezza; è un attività meno visibile, spesso celata che richiede un grande sforzo investigativo e che non sempre emerge sulle cronache giornalistiche, ma parimenti importante, diretta a prevenire e contrastare i reati (n. 401 notizie di reato), il degrado urbano, lo spaccio (n. 86 notizie di reato) e la detenzione di sostanze stupefacenti (n. 139 sanzioni amministrative). E per questo dobbiamo ringraziare anche i nostri due instancabili e amati Boti ed Hyper ed ai loro conduttori.

E poi educhiamo nelle scuole i bambini ed i ragazzi (3896 complessivi) e soccorriamo gli infortunati sulle piste da sci del Bondone (n. 413 soccorsi), garantiamo la viabilità ai concerti (n. 11 eventi), alle gare ciclistiche, podistiche e motoristiche (n. 27), ai cortei (n. 60) ed alle partite di calcio (n. 18).

Devo rivolgere un cenno anche al personale che interviene con tempestività e la giusta sensibilità frutto di consolidata esperienza a tutela del benessere degli animali; stiamo intervenendo per prevenire e purtroppo in alcuni casi per far cessare i maltrattamenti agli animali, con la finalità di aumentare il benessere (abbiamo effettuato n. 36 sopralluoghi e n. 2 notizie di reato per maltrattamento).

Insomma, è difficile trovare un’attività nella quale non siamo presenti e non prestiamo servizio e l’amministrazione comunale ha creduto in noi, permettendoci di assumere n. 23 nuovi agenti che da alcuni mesi presidiano i rioni e che hanno permesso di incrementare di conseguenza gli agenti di quartiere e di servizio nei comuni associati.

Ed allora è a Voi colleghi che mi rivolgo, in qualità di comandante del Corpo della mia città che è un onore guidare: spero di trasmetterVi ciò che rappresenta per il sottoscritto la divisa, ossia molto più di un semplice indumento, ma simbolo di professionalità e dedizione al servizio alla comunità. Anche se sono conscio che rischiate quotidianamente la Vostra incolumità, e le benemerenze che verranno tra poco distribuite ne sono la dimostrazione, Vi esorto a presidiare il territorio, a parlare giornalmente con le persone, ad essere vicino alla gente, a soccorrerla ed a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti. Grazie a ciascuno di voi per il vostro contributo. Avanti, con orgoglio e passione. Auguri a tutti per questo anniversario speciale! W LA POLIZIA LOCALE.

*

IL COMANDANTE

dott. Alberto Adami