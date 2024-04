COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * SICUREZZA: « VIDEO-ALLARME ANTIRAPINA NELLE FARMACIE DEL TERRITORIO, FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA »

13.59 - martedì 16 aprile 2024





Video-allarme antirapina nelle farmacie trentine: firmato il Protocollo d’Intesa. Sottoscritto presso il Commissariato del Governo il Protocollo d’intesa per la promozione dei sistemi di video allarme antirapina: soluzione tecnologica all’avanguardia per una più veloce interconnettività dei sistemi di allarme antirapina con le sale operative delle Forze di Polizia.

Promuovere l’installazione di un sistema di difesa passiva in grado di trasmettere, in caso di rapina, le immagini in tempo reale alle centrali operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri: questo l’oggetto del Protocollo d’Intesa triennale sottoscritto stamane dal Commissario del Governo, Prefetto Filippo Santarelli, dal Presidente di Federfarma Trento, Pietro Morelli, e dai rappresentanti delle Farmacie Comunali di Trento e Rovereto, Alberto di Perna e Marco Pedri.

«Il Protocollo è un ulteriore tassello nel rafforzamento della “rete” di protezione e sicurezza degli esercizi farmaceutici quali presidi sanitari di prossimità. L’obiettivo non è soltanto dotare le farmacie di strumenti di deterrenza e pronta repressione dei reati, ma anche sensibilizzare gli esercenti sul tema della sicurezza del settore». Così ha commentato con soddisfazione il Commissario del Governo, Prefetto Filippo Santarelli.

Una soddisfazione condivisa dagli altri firmatari dell’accordo: «siamo colpiti dalla disponibilità e sensibilità manifestata dal Commissariato del Governo e dalle Forze dell’ordine. Le nuove tecnologie di video allarme sono uno strumento prezioso per incrementare la sicurezza dei nostri esercizi e dei nostri operatori. Spetta a noi, ora, diffondere e attuare le previsioni del Protocollo».

Elementi importanti dell’intesa sono la costituzione di un Gruppo di lavoro per la definizione delle specifiche tecniche del sistema, attività formative dei titolari di farmacia da parte del personale delle Forze di Polizia e momenti di confronto a cadenza annuale tra i soggetti interessati.

Le Associazioni di farmacia aderenti si impegnano a curare la diffusione dei contenuti del Protocollo e a promuovere la formazione dei titolari di farmacia sul tema, nonché la diffusione dei sistemi di difesa passiva e degli strumenti di pagamento elettronico.