COMMISSARIATO GOVERNO TRENTO * CASA CIRCONDARIALE SPINI GARDOLO – VISITA PREFETTO: SANTARELLI, « SEGNO DI VICINANZA PER LE PROBLEMATICHE DEL MONDO CARCERARIO »

15.09 - giovedì 31 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Commissario del Governo di Trento, Prefetto Filippo Santarelli, si è recato nella mattinata odierna presso la Casa circondariale locale sita in Spini di Gardolo dove è stato accolto dal direttore Anna Rita Nuzzaci e dal Comandante f.f. sost. Comm. Stenghel David del reparto della Polizia Penitenziaria.

Il Prefetto Santarelli ha avuto modo di visitare le aree esterne detentive, le sale colloqui, l’infermeria dell’istituto, gli uffici amministrativi nonché le aree dedicate alle attività di istruzione e di formazione professionale: il teatro, i laboratori e la lavanderia. Inoltre, si è soffermato in un lungo colloquio con il direttore ed il personale della polizia penitenziaria, ha salutato gli educatori ed i detenuti impegnati nelle attività lavorative.

Durante la visita, ha colto l’occasione per ringraziare il direttore ed il personale tutto per la professionalità e la sensibilità dimostrata nello svolgimento dei delicati compiti, ha evidenziato la finalità educativa del periodo di detenzione che deve costituire sia un arricchimento personale dal quale trarre insegnamento per il futuro, sia un utile apprendimento per il domani lavorativo. La visita del Prefetto è un segno di vicinanza delle istituzioni alle problematiche del mondo carcerario e di tutti i soggetti che operano ogni giorno, con senso del dovere e responsabilità, per garantire una convivenza serena all’interno dell’istituto.