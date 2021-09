CARABINIERI – TRENTO * « PENDEVA UN ORDINE DI CARCERAZIONE, ARRESTATO PREGIUDICATO 40ENNE MAROCCHINO »

Nel corso della nottata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trento hanno tratto in arresto T. K., 40enne del Marocco, pregiudicato, su cui pendeva un ordine di carcerazione.

I militari, durante un servizio di perlustrazione, lo hanno notato mentre si aggirava in via Asiago, a notte fonda e pertanto hanno proceduto al controllo delle generalità, ma l’uomo -dichiarandosi privo dei documenti- ha tentato di eludere l’accertamento dei militari declinando dati falsi, che però non hanno convinto i Carabinieri.

Ne è seguito un accompagnamento in caserma, ai fini del riconoscimento, che ha consentito di risalire alla vera identità dell’uomo, gravato da un provvedimento giudiziario di carcerazione per l’espiazione di una condanna a quasi due anni di reclusione, emessa un anno fa per reati di falso nummario e resistenza, commessi nel 2015.

Lo straniero è stato accompagnato presso la locale casa circondariale, ove espierà la condanna. Inoltre è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per aver fornito false generalità all’atto del controllo, verosimilmente allo scopo di sottrarsi alla cattura.