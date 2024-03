COLDIRETTI TN-AA * CAMPAGNA AMICA: « DA SABATO 23 IL MERCATO COPERTO DI TRENTO SARÀ APERTO TUTTI I GIORNI, PER DARE UN SERVIZIO PIÙ AMPIO AI CITTADINI »

15.17 - giovedì 21 marzo 2024

Da sabato 23 il Mercato Coperto di Trento sarà aperto tutti i giorni per dare un servizio ancora più ampio ai cittadini con tanti prodotti degli agricoltori trentini. A partire da sabato 23 marzo, il mercato coperto di Campagna Amica sarà aperto tutti i giorni dal Martedì al Venerdì dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00, e sabato dalle 9.00 alle 14.00. Si amplia così l’offerta del mercato, inaugurato nell’ottobre 2022 e diventato un luogo in cui conoscere e acquistare il meglio della produzione agricola trentina. Promosso da Coldiretti Trentino Alto Adige, il mercato è anche uno spazio di confronto con gli agricoltori e di conoscenza dei prodotti coltivati a km 0, il punto d’incontro tra tradizione contadina e innovazione che esalta le eccellenze del territorio, con una particolare attenzione alla sostenibilità e alla genuinità.

Il Mercato Coperto di Campagna Amica di Trento è una vetrina per la filiera corta provinciale che si traduce non soltanto nel top delle produzioni agricole, ma anche nel rapporto diretto con il coltivatore, un intreccio di storie radicate nella cultura contadina che si fa portavoce della storia e delle tradizioni locali.

Il tutto arricchito da eventi, degustazioni e molto altro, per uno spazio che vuole essere sempre di più un punto di riferimento per la città di Trento. Il mercato si trova in Piazza Silvio Pellico, in centro storico, comodamente raggiungibile a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici.

L’idea di dare vita al Mercato Coperto di Campagna Amica -spiega Coldiretti Trentino Alto Adige- nasce dalla volontà di portare la campagna in città. In questo modo i cittadini avranno la possibilità non solo di acquistare dei prodotti genuini coltivati a km0, ma anche di avere contatto diretto con gli agricoltori e le realtà aziendali legate al territorio trentino. Una garanzia di qualità e di salubrità del prodotto, proprio perché il coltivatore grazie al mercato apre idealmente le porte della propria azienda. Come da tradizione di Campagna Amica, il Mercato Coperto continuerà a puntare sulla stagionalità dei prodotti, anche attraverso eventi che esalteranno le caratteristiche nutrizionali e di coltivazione.

Ma il Mercato Coperto -continua Coldiretti trentino Alto Adige- rappresenta anche un momento di dialogo con i consumatori per un confronto costruttivo sulle principali tematiche in discussione a livello europeo ed internazionale che riguardano il cibo. Temi come il nutriscore e il cibo sintetico, apparentemente lontani ma che in realtà impattano sulla vita di tutti noi, potranno essere trattati con competenza. La “minaccia” di un’agricoltura artificiale ed omologata che vorrebbero le multinazionali si sconfigge attraverso una cultura della conoscenza, del mangiare sano e della salvaguardia delle nostre aziende.

Il mercato punterà ancora una volta sulla valorizzazione delle produzioni orticole e frutticole, ma anche formaggi vaccini caprini ed asinini, carne, pesce d’acqua dolce, uova, miele, erbe officinali, pane e farina, fino al vivaismo, i trasformati e la cosmesi.

Il Mercato -conclude Coldiretti Trentino Alto Adige- si inserisce in un più ampio progetto nazionale di Coldiretti e Fondazione Campagna Amica che rappresenta la più grande rete di vendita diretta in Europa. Per Coldiretti il Mercato Coperto dovrà sempre più avere un ruolo centrale nelle politiche che sta promuovendo per il cibo made in Trentino e Made in Italy. In questo modo si contribuirà concretamente a valorizzare il territorio trentino e la sua biodiversità che qualcuno, come le grandi multinazionali, vorrebbero cancellare attraverso politiche che minacciano la nostra agricoltura.