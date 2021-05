COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * DERMATOLOGIA IN TRENTINO: « LA PAT È A CONOSCENZA DEI LUNGHI TEMPI DI ATTESA PER OTTENERE UNA PRIMA VISITA? »

Sono anni che si dibatte sulla ormai cronica inefficienza del sistema di gestione dei tempi di attesa per le visite mediche garantite dall’APSS.

Ultimamente si sono rivolte al mio ufficio delle persone che hanno lamentato lunghe attese per ottenere una visita dermatologica (prima visita) con Rao E.

L’ultima segnalazione riguarda una signora della valle di Sole che ha chiesto una prima visita dermatologica.

In Trentino il primo posto disponibile è nel Primiero il 15 settembre. Altre date il Cup non ne ha fornite perché sono in attesa delle disponibilità dei medici come si può vedere dall’allegato sottoriportato.

La signora si è rivolta al Cup di Bolzano ed ha potuto scegliere tra tre date già dal mese di giugno (2021…).

Tempi di attesa così lunghi inducono spesso gli utenti a rivolgersi al privato, ma ovviamente il pensiero va alle persone anziane, senza lavoro o con difficili condizioni economiche che non possono permettersi un simile esborso. Inoltre non tutti hanno la possibilità di spostarsi in zone lontane dal proprio domicilio. Penso alla signora della valle di Sole che dovrebbe raggiungere il Primiero.

La Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, quindi il cittadino ha il diritto di curarsi accedendo alle visite in tempi ragionalevoli.

Inoltre non piace neanche a me il continuo confronto con la vicina provincia di Bolzano, ma è inevitabile chiedersi come mai in Alto Adige le visite si possono ottenere a breve e da noi no.

Non si può neanche addurre a scusa la pandemia, che purtroppo ha colpito duramente anche gli altri territori.

*

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

se sia a conoscenza dei lunghi tempi di attesa per ottenere una prima visita dermatologica;

quanti siano, per struttura ospedaliera, i medici dermatologi che operano negli ospedali provinciali;

se ritenga che essi siano sufficienti per soddisfare le richieste di visite in tempi per lo meno ragionevoli;

quanti siano i posti disponibili nelle agende mensili messi a disposizione per le visite dermatologiche presso ogni singola struttura sanitaria presente sul territorio e, considerati i lunghi tempi di attesa, se reputi che questi siano sufficienti a coprire la richiesta;

quali provvedimenti s’intendano assumere per contenere i tempi d’attesa delle visite dermatologiche;

se ci sono state delle riorganizzazioni delle attività ambulatoriali dermatologiche presso l’ospedale di Rovereto dopo l’abolizione del primariato biopsie punch incisionali escissionali che sono state eseguite presso l’ospedale Santa Maria del Carmine negli anni 2019-2020-2021;

quanti dermatologi operano presso il reparto di dermatologia di Rovereto e se vi è stato negli ultimi tempi una riduzione di organico;

la motivazione per la quale dermatologia presso l’ospedale di Rovereto ha subìto una riduzione di spazi a vantaggio di altre unità operative.

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale

Gruppo Misto/Europa Verde