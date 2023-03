CISL FP E UIL FPL EE.LL * COMUNI: « ASSENZA DI PERSONALE NEGLI UFFICI TECNICI? NO ALLE ESTERNALIZZAZIONI E SÌ AI RINNOVI CONTRATTUALI »

17.23 - lunedì 6 marzo 2023

ASSENZA DI PERSONALE NEGLI UFFICI TECNICI DEI COMUNI? NO ALLE ESTERNALIZZAZIONI – SI AI RINNOVI CONTRATTUALI.

Le ultime dichiarazioni del Presidente del CAL rilasciate a mezzo stampa domenica 5 marzo lasciano ogni giorno più perplesse i sindacati confederali che rappresentano i lavoratori pubblici delle Autonomie Locali. “Ricordiamo per l’ennesima volta – commentano Maurizio Speziali (Cisl Fp) e Andrea Bassetti (Uil Fp EE.LL.) – che continuare a proporre il ricorso a consulenze esterne per smaltire le pratiche degli uffici tecnici, non sarà mai la soluzione per contrastare l’assenza di personale negli organici delle amministrazioni dei Comuni e Comunità. Il pubblico impiego va reso attrattivo grazie ai rinnovi contrattuali che aumentano il potere economico dei lavoratori, garantendosi partecipazione nei concorsi che gli enti solo negli ultimi anni hanno iniziato a bandire”.

A oggi, spiegano Cisl Fp e Uil Fpl, è stato rinnovato il contratto 2019/2021 ma che la Provincia è già fortemente in ritardo per quello del 2022/2024. “Evidenziamo – aggiungono Speziali e Bassetti – la necessità di stanziamenti mirati da parte di piazza Dante con l’obiettivo di valorizzare il personale in organico, in contestuale garanzia di nuovi arrivi a coperture dei posti vacanti. Gli istituti tecnici del Trentino preparano i futuri professionisti in modo eccelso, ma appare imbarazzante che chi dovrebbe ‘sponsorizzare’ l’ente pubblico non riesca a comprendere che solo attraverso contratti di lavoro economicamente appetibili, si potrà garantire che anche le amministrazioni del nostro territorio possano godere di naturale partecipazione ai concorsi pubblici”.

Le parti sociali richiamano con forza i sindaci dei Comuni e presidenti delle Comunità “perché contrastino un atteggiamento non garante di risoluzione alle criticità, che da tempo portiamo in tutte le sedi istituzionali, non per ultima quella di Apran, dove il Consorzio dei Comuni è soggetto principe nell’impedire la giusta valorizzazione dei dipendenti”, concludono Speziali e Bassetti.

Per le Segreterie Provinciali

CISL FP – Maurizio Speziali

UIL FPL EE.LL. – Andrea Bassetti