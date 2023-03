CASA AUTONOMIA.EU * DDL PAT 135 – SISTEMA EDUCATIVO: DEMAGRI E DALLAPICCOLA, « I NOSTRI MOTIVI ALLA BASE DELL’OSTRUZIONISMO »

17.12 - lunedì 6 marzo 2023

Oggi il Movimento Casa Autonomia.eu, davanti agli organi di stampa incontrati con i Consiglieri della Coalizione ADA, ci tiene a specificare i motivi alla base della propria partecipazione all’ostruzionismo contro il ddl 135. Argomento controverso, già affrontato più volte dai consiglieri provinciali del Movimento in giallo, Paola Demagri e Michele Dallapiccola, che in commissione si sono espressi e si oppongono alla “rivoluzione” del sistema educativo calata dall’alto dalla Giunta Provinciale.

“A marzo 2022 si apre la discussione sul ddl 135 – racconta la presidente di Casa Autonomia.eu, Paola Demagri -, ovvero il disegno di legge che mira ad accorpare i sistemi 0-3 e 3-6 in un unico sistema 0-6. Da subito però appare evidente che la rivoluzione del sistema non sia voluta né condivisa da parte di chi vive e lavora al suo interno. Lo stesso Ax in apertura non si sbilancia e non indica la volontà politica della Giunta, che invece traccia la proponente”.

“Passano i mesi e il sistema si rivolta, sentendosi schiacciato tra le spire di interessi politici poco chiari che non hanno certo come interesse primario il benessere dei primi fruitori del servizio: i bambini. Poco importa alla Giunta del percorso conciliativo, educativo, formativo, pedagogico e di sviluppo dei più piccoli. Interessa solo portare avanti la propria idea politica, senza nemmeno confrontarsi con professionisti ed esperti del settore”.

“Al contrario – prosegue Michele Dallapiccola, vicepresidente del Movimento -, come Casa Autonomia.eu abbiamo incontrato e ascoltato, in solitaria e con i consiglieri della coalizione, le idee di insegnanti, sindacati, coordinatori, rappresentanti del sistema e famiglie. Il tutto al fine di portare in aula gli interessi della popolazione, compito letterale di un rappresentante”.

“Questo dialogo costante con il sistema socio-educativo e con tutto il territorio ci ha portati a stabilire una nostra posizione e a concordare e partecipare all’ostruzionismo in aula. Una posizione che si basa su alcuni semplici principi di seguito elencati”.

1. Sì ad una revisione del sistema 0-6, ma non con una cerniera da 135 cm;

2. Sì ad un metodo estensivo e non verticistico, dove solo la politica sia coinvolta nelle decisioni;

3. Sì all’ascolto dei pareri autorevoli di pedagogisti, formatori ed educatori;

4. Sì al miglior utilizzo delle strutture presenti sul territorio;

5. Sì al proseguimento di un servizio 0-6 pensato e progettato dal basso nei vari territori, senza necessità di nuove norme, come quello già avviato a Ruffrè o Pellizzano, e che sia funzionale al sistema e non ad altro;

6. Sì a chiedere alla proponente di ritirare il ddl, al fine di far sedimentare l’ostilità e la contrapposizione che sono scaturite in questi mesi, per poi ripartire con il metodo dell’analisi del bisogno, la proposta e l’ascolto.

“Nel delineare questi principi Casa Autonomia si è mossa insieme alla coalizione di centrosinistra – conclude Demagri -, in quanto questi non sono argomenti che possono essere affrontati dai singoli partiti o movimenti. Bisogna invece avere una visione trasversale, soprattutto all’interno della coalizione, che ha tutte le intenzioni di predisporre un programma propedeutico a presentarsi ad ottobre 2023 con una posizione chiara da definire anche sulla questione del sistema educativo”.

*

Demagri Paola

Dallapiccola Michele