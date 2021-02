RETE 4 * “ DRITTO E ROVESCIO “: « MARIO DRAGHI È L’UOMO GIUSTO PER SALVARE L’ITALIA? / PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERÀ EMANUELE FILIBERTO »

Fallita l’esplorazione del presidente della Camera Roberto Fico per la formazione di un Conte Ter, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha affidato l’incarico per un governo di alto profilo a Mario Draghi, che ha accettato con riserva. L’ex presidente della Bce è l’uomo giusto per gestire l’emergenza economica e sanitaria, la presentazione del Recovery Plan e risolvere i problemi dell’Italia? Ma soprattutto, riuscirà a ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento? Di questo si discuterà domani, giovedì 4 febbraio, in prima serata, su Retequattro, a “Dritto e Rovescio”, l’approfondimento condotto da Paolo Del Debbio.

A seguire, un’intervista a Emanuele Filiberto per un punto di vista sulla situazione politica italiana.

Nel corso della serata, come di consueto, ampio spazio sarà dedicato alla crisi economica e ai problemi di commercianti e autonomi in difficoltà, stremati da quasi un anno di restrizioni, chiusure e ritardi nell’erogazione dei ristori.

Tra gli altri ospiti della puntata: Andrea Ruggieri, Giovanni Donzelli, Carmela Rozza e Antonio Maria Rinaldi.