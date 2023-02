CIRCOLO ACLI ARGENTARIO (TN) * COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI: « FOCUS PER AFFRONTARE COLLETTIVAMENTE LA SFIDA DELL’ENERGIA (27/2 – 20.30 A COGNOLA) »

08.50 - mercoledì 22 febbraio 2023

La Circoscrizione Argentario, in collaborazione con il Circolo Acli Argentario promuovono COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI IN ARGENTARIO

Una possibilità per affrontare collettivamente la sfida dell’energia.

Il tema delle Comunità energetiche risulta strategico in un momento particolarmente difficile per le famiglie in seguito ai pesanti rincari degli ultimi tempi. La serata intende pertanto dare un contributo importante alla conoscenza di questa proposta e alle possibilità di affrontare collettivamente la sfida dell’energia a partire dalla comunità e dal territorio.

Nel corso della serata Massimo Plazzer, dell’Ufficio Studi e Pianificazione energetica dell’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia della PAT, illustrerà cosa sono e come funzionano le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) e le prospettive di sviluppo nella comunità trentina. Eugenio Bignardi, dell’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Cremona, nonché referente CER della stessa, racconterà l’esperienza di Cremona descrivendone le fasi informative e preliminari, le alleanze per la promozione; la costruzione dei progetti (4 vincitori in un bando CARIPLO) e l’avvio della fase realizzativa.

Paola Ricchi, Dirigente Servizio Sostenibilità e Transizione Ecologica del Comune di Trento illustrerà quanto realizzato dall’amministrazione del capoluogo per facilitare la formazione delle CER e come intende promuoverle. Sono previsti inoltre gli interventi del Presidente delle Acli Trentine Luca Oliver, associazione che ha promosso un gruppo di lavoro specifico sulle CER, Marco Dalla Torre, responsabile del progetto Speciale Comunità Energetiche della Federazione Trentina della Cooperazione e don Cristiano Bettega, referente per le questioni ambientali della Diocesi Trento.

L’appuntamento è fissato per: LUNEDÍ 27 FEBBRAIO ORE 20:30 – Sala polivalente, Via Jülg, 9 Cognola