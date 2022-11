AZIENDA SOGGIORNO MERANO * MERCATINI NATALE 2022-23: « CERIMONIA DI APERTURA (24/11 – 17.00) SUL LUNGO PASSIRIO RIAPPAIONO LE CASETTE DEI PRODOTTI ARTIGIANALI »

18.22 - lunedì 21 novembre 2022

Mercatini di Natale di Merano. 25 novembre 2022-6 gennaio 2023. Edizione del trentennale. Cerimonia di apertura: 24 novembre ore 17.00. È il momento di tornare tutti un po’ bambini. Di assaporare le cose buone e farci trasportare dall’atmosfera: già, perché nessun altro periodo dell’anno ha la magia dell’Avvento. E nessun altro luogo, in questo periodo, ha la magia dei Mercatini di Natale di Merano che festeggiano l’edizione del trentennale che coincide con i dieci anni del riconoscimento “Green Event”, testimonianza dell’impegno a favore dell’ambiente.

Sul Lungo Passirio riappaiono le casette dei prodotti artigianali, i punti di ristoro con le prelibatezze curate da chi vuole esaltare i prodotti del territorio. E torna ad animarsi anche piazza della Rena, dove ad aspettarvi ci sarà il Villaggio Natalizio, perché i Mercatini coinvolgono la città con più iniziative e in più luoghi, fra cui anche piazza Terme e il suo parco, e con le visite guidate tanti altri angoli meranesi.

I Mercatini di Natale di Merano sono un luogo dove respirare il calore dell’Avvento e lo spirito della città: fedele alle sue tradizioni ma sempre pronta a guardare al nuovo. Lo dice l’allestimento sulla Passeggiata Lungo Passirio, dove il design delle casette unisce tradizione e slancio moderno. Artigianato, giocattoli, decorazioni natalizie (e non) e prodotti alimentari si alternano ai punti di ristoro che si ispirano alla cucina altoatesina, spesso con un tocco di originalità. Tornano la Casetta dell’Artigianato, dove assistere alla creazione dal vivo dei prodotti, e quella della Solidarietà nella quale si alternano le associazioni con scopi di beneficenza.

Al di là del fiume, piazza Terme ripresenta le amate Kugln (le salette per pranzi e cene ricavate all’interno delle grandi palle di Natale), lo Sky Bar, il grande albero della Fondazione Lene Thun, la pista di pattinaggio, la giostra per i bambini, alcuni espositori di prodotti tipici e tanti abeti.

Il Villaggio Natalizio in piazza della Rena rappresenta la principale novità. Le sfumature di un ambiente di montagna scendono in città per vestirsi con stile. È una propaggine del Mercatino che sposa tratti alpini e classe. In un clima allo stesso tempo tradizionale e di classe, all’interno del grande “Chalet” tutto il giorno vengono servite pietanze calde.

La struttura principale ospita inoltre il Goldys Club con i suoi laboratori: il mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio per i più piccoli, in alcune date in orario serale anche per gli adulti. I workshop sono solo una parte del programma di contorno che prevede – in varispazi dei Mercatini – momenti di musica dal vivo, cori, l’arrivo dei Krampus (5 dicembre) accompagnati da San Nicolò (il 6 dicembre).

SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA. I Mercatini di Natale di Merano sono da dieci anni certificati Green Event (l’attestazione viene rilasciata dall’Agenzia provinciale per l’Ambiente). L’impegno si manifesta attraverso misure in diversi settori – dalla gestione dei rifiuti alla mobilità, dal consumo energetico alla comunicazione – per minimizzare l’impatto ambientale.

FESTA D’APERTURA. L’evento verrà aperto giovedì 24 novembre alle 17 sulla terrazza del Kurhaus in un’atmosfera scaldata dalle voci del coro dei bambini della scuola musicale di Merano.

Tutte le informazioni e la brochure da scaricare su www.mercatini.merano.eu

*

Foto: Alex Filz