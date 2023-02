SOTTOSEGRETARIO SGARBI * BIENNALE: « PRECLUSIONE ARCHITETTI RUSSI AL PADIGLIONE, LE DISCRIMINAZIONI ALLA CREATIVITÀ SONO INGIUSTE E OPPRIMONO NON MENO DEL REGIME »

19.53 - martedì 21 febbraio 2023

Dal Sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. Invio migliori auguri del Ministero della cultura e del Governo a Roberto Ciccutto e a Lesley Lokko, a margine della presentazione della Biennale di Architettura che, ai suoi esordi, fu diretta da un grande architetto come Paolo Portoghesi ,in tandem con il compianto Maurizio Scaparro, direttore della sezione Teatro e rifondatore del Carnevale di Venezia.

Queste singolari coincidenze ci riportano alla Biennale del dissenso, voluta dal presidente Carlo Ripa di Meana. Per questo, mentre appare assai opportuna l’attenzione alla complessa realtà africana attraversata da guerre terribili e dimenticate, non s’intende la pervicace insistenza, nei campi dell’architettura e della musica, per l’esclusione di vittime di regime come sono comunque anche gli architetti russi, cui il padiglione della Biennale è precluso, anche impedendo la partecipazione del dissenso. Proprio la complessità delle problematiche che investono il continente africano nel “Laboratorio del futuro”, anche in confronto con l’analisi “Modernismo tropicale: Architettura e potere in Africa occidentale” (ricordiamo che Asmara, città di fondazione fascista , è per l’Unesco patrimonio dell’umanità) impone che anche le esperienze attuali legate al regime putiniano siano conosciute e discusse.

Ogni discriminazione rispetto alla creatività è ingiusta, e opprime, con motivazioni politicamente corrette, non meno del potere oppressivo del regime.

Aggiungo che non vi è stata alcuna interlocuzione con il Governo, che investa il Ministero della Cultura, per portare a questa scelta discriminatoria che dovrebbe essere decisa o condivisa dal Governo, e non dalla presidenza della Biennale. E per la delega che mi riguarda io non ne ho conoscenza.

La politica non deve interferire ma neanche essere scavalcata da azioni politiche improprie e indirette. Chiederò conto al Presidente Ciccuto di questa scelta perché il Governo possa eventualmente condividerla, e non subirla. Aggiungo che l’interessante programma della direttrice Lokko va in questa direzione, proprio in favore dell’architettura.

La curatrice afferma: “È impossibile costruire un mondo migliore se prima non lo si immagina, a partire dagli effetti della decolonizzazione e della decarbonizzazione”(e questo non può non valere anche per gli architetti russi)… “Le condizioni dense e complesse dell’Africa e di un mondo in rapida ibridazione richiedono una comprensione diversa e più ampia del termine ‘architetto’. Inoltre è intenzione di questo ministero, durante il periodo della Biennale, presentare a Venezia, in accordo con il presidente del Consiglio nazionale degli architetti, Francesco Miceli, una proposta di legge, da tempo attesa, per un codice dell’architettura contemporanea, in rapporto con i centri storici, per evitare sconvolgimenti e imposizioni, attraverso norme condivise.