CHIESA DI TRENTO * NATALE – VIDEOMESSAGGIO ARCIVESCOVO LAURO, « LA VITA È UN DONO CHE LIBERA IL GRAZIE, PER CHI SI PRENDE CURA DI TE »

Videomessaggio dell’arcivescovo Lauro: “La vita, un dono che libera il grazie per chi si prende cura di te”.

“Il bambino che nasce a Betlemme, accudito da Maria Giuseppe, evoca il dettato biblico ‘onora il padre e la madre’. Esso, prima ancora di essere un dettato etico, è il ricordo vivo che la vita non è nella nostra disponibilità: la riceviamo in dono. Auguro a tutti, in questo Natale, di saper scorgere dentro la vita il volto di chi ogni giorno si prende cura di te e, liberando il grazie, diventare protagonisti di futuro e speranza. Solo il grazie fa immaginare il futuro come promessa, come bene, come gioia. A tutti un caloroso buon Natale”.

Le celebrazioni nel periodo di Natale in cattedrale presiedute dall’arcivescovo Lauro:

lunedì 25 dicembre, ore 10 – S. Messa nella Solennità di Natale. Anima la Cappella musicale del Duomo (Diretta canale YouTube Diocesi e Telepace Trento)

mercoledì 27 dicembre, ore 15 – Mandato ai Cantori della Stella

domenica 31 dicembre, ore 18 – Vespri, adorazione eucaristica e canto del Te Deum (Telepace Trento)

lunedì 1° gennaio 2024 ore 19 – S. Messa nella solennità di Maria Madre di Dio a conclusione della Marcia della Pace per le vie di Trento in occasione della 57ᵅ Giornata Mondiale della Pace (Diretta canale YouTube Diocesi e Telepace Trento)

sabato 6 gennaio, ore 10 – S. Messa nella Solennità dell’Epifania. Anima la Cappella musicale del Duomo (Diretta canale YouTube Diocesi e Telepace Trento)