CENTRO SERVIZI S. CHIARA – ARIATEATRO ETS – PERGINE FESTIVAL * DANZA: « “BANDO NON ADDOMESTICABILI 2024″, ISCRIZIONI ENTRO IL 21/2 »

18.27 - mercoledì 17 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

E’ in arrivo un’altra grande opportunità per il mondo della danza regionale. Il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento, AriaTeatro ETS e Pergine Festival (Pergine Spettacolo Aperto) promuovono, attraverso un bando rivolto a compagnie, danzatori/danzatrici e/o coreografi/coreografe residenti, domiciliati o operanti nella Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol, il sostegno a una nuova creazione di danza contemporanea e d’autore.

Il progetto selezionato verrà presentato al pubblico in due tappe: prima in forma di studio all’interno del Festival Bellandi (in programma al Teatro Comunale di Pergine Valsugana dall’8 al 24 aprile 2024), e successivamente in prima nazionale a Pergine Festival 2024, che si terrà a Pergine Valsugana tra il 29 giugno e il 13 luglio 2024.

Il Festival Bellandi propone spettacoli di diversa natura dando al pubblico l’opportunità di assistere a lavori che mescolano differenti linguaggi (danza, drammaturgia contemporanea, teatro di figura, teatro danza e musica). Ha un’anima intima e di relazione tra il pubblico e gli artisti ed il suo obiettivo è quello di creare un dialogo dal vivo tra gli spazi del teatro.

Pergine Festival è un festival di teatro e arti performative che da 49 anni trae linfa vitale dalla città che lo ospita, abitandone il paesaggio e mettendosi in dialogo con la comunità. Il Festival è centro propulsore di nuove creatività legate ad ambiti disciplinari diversi, presentando e producendo spettacoli che indagano la contemporaneità attraverso drammaturgie originali e linguaggi (verbali e non) innovativi, che coinvolgono in diverse forme il pubblico, che utilizzano linguaggi espressivi innovativi, che abitano luoghi non convenzionali.

Per concorrere è necessario compilare la domanda di partecipazione scaricabile dal sito www.centrosantachiara.it nella sezione ‘audizioni’ ed inviarla entro e non oltre le ore 12.00 del 21 febbraio 2024 all’indirizzo mail direzioneartistica@ariateatro.it, indicando nell’oggetto: Bando Non Addomesticabili 2024 – domanda di partecipazione.

Gli esiti della selezione saranno comunicati via e-mail a tutti i partecipanti e pubblicati sul sito www.centrosantachiara.it entro il 29 febbraio 2024.

Per avere maggiori informazioni sul bando, sulle modalità di partecipazione e sulla documentazione richiesta, visitare la sezione ‘Audizioni’ del sito www.centrosantachiara.it e i profili social del Centro, oppure scrivere una mail a direzioneartistica@ariateatro.it indicando nell’oggetto: Bando Non Addomesticabili 2024.