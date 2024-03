CENTO PER CENTO ANIMALISTI * TRENTO – GRANDI CARNIVORI: « PRESIDIO AL MUSE AUTORIZZATO, DOMENICA 17 MARZO CI SAREMO »

08.43 - venerdì 15 marzo 2024

Trento: presidio al Muse autorizzato – domenica AL MUSE AUTORIZZATO- DOMENICA CI SAREMO. Il MUSE di Trento è un famoso Museo della Natura e della Scienza. Visitato da migliaia di turisti, molti stranieri. E in effetti nel Trentino di Natura ce ne sarebbe, anzi ce ne fu molta. Attualmente la regione, in mano a speculatori, cacciatori, sfruttatori vari, presenta un quadro abbastanza triste.

La Montagna ancora resiste, ma per quanto? Finti boschi, piantati solo per essere tagliati, strade, resort, impianti di risalita, piste da sci e neve artificiale. E gli Animali Liberi confinati in spazi sempre più ristretti, perseguitati, uccisi dai cacciatori e dalle guardie che dovrebbero difenderli.

Questa è la realtà della “natura” nel Trentino. Tutto l’ambiente viene considerato solo se rende denaro.

Per questo domenica 17 marzo alle ore 14:00 i nostri militanti saranno presenti in presidio al MUSE, per denunciare ai visitatori, soprattutto se stranieri, cosa si nasconde dietro le belle immagini e le belle parole degli ipocriti che gestiscono la regione. Con particolare riferimento agli Orsi uccisi o incarcerati, ai Lupi perseguitati, ai Cervi massacrati e a tutti gli Animali minacciati.

CENTOPERCENTOANIMALISTI