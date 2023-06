CCIAA – BOLZANO * “SMART MINI FACTORY“: ABERER, « INDUSTRIA 4.0 E DIGITALIZZAZIONE NELLA PRODUZIONE, LE NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE »

11.25 - lunedì 19 giugno 2023

Smart Mini Factory: Industria 4.0 e digitalizzazione nella produzione. Il reparto Impresa Digitale – PID della Camera di commercio di Bolzano ha sviluppato un progetto in collaborazione con la Libera Università di Bolzano che consiste in una serie di workshop sul tema Industria 4.0 e digitalizzazione. Presso il laboratorio Smart Mini Factory della Libera Università di Bolzano si sono tenuti i seguenti workshop: “Gestione della produzione digitale e IoT”, “Automazione e robotica” e “Pianificazione virtuale con realtà virtuale e aumentata”.

Nel laboratorio Smart Mini Factory della Libera Università di Bolzano si sono tenute tre giornate di workshop incentrate sull’esecuzione pratica durante le quali ai partecipanti sono state trasmesse informazioni esaurienti sulle tendenze tecnologiche e sulle possibilità applicative.

“La digitalizzazione offre alle aziende nuove opportunità e permette una produzione più efficiente ed economica. Le piccole e medie imprese altoatesine che puntano all’innovazione e alla tecnologia hanno potuto conoscere e testare diverse tecnologie dell’Industria 4.0 grazie alla serie di workshop”, ha affermato il Segretario generale della Camera di commercio, Alfred Aberer.

Il primo appuntamento della serie di workshop si è incentrato sulla gestione della produzione digitale e IoT. Erwin Rauch e Matteo De Marchi hanno introdotto le tecnologie chiave dell’industria 4.0, soffermandosi anche sui sistemi di pianificazione digitale come ERP e software MES e sul collegamento in rete delle macchine con l’Industrial loT. Successivamente i due esperti hanno eseguito delle attività pratiche con i partecipanti come il prelievo di dati da una macchina di produzione, il collegamento in rete e trasmissione dei dati tramite IoT, l’utilizzo dei dati in una piattaforma IoT open source e la creazione di dashboards per monitorare i dati di produzione.

Il secondo workshop ha riguardato l’automazione e la robotica. Renato Vidoni e Luca Gualtieri hanno illustrato l’automazione e la robotica industriale con cenni sui fondamenti della robotica e un’analisi contrastiva tra robotica industriale e robotica industriale collaborativa. Hanno fatto seguito delle dimostrazioni nell’ambito dell’automazione, della robotica e del digital manufacturing. Come attività pratica era prevista la programmazione di robot industriali (collaborativi).

L’ultima giornata di workshop è stata dedicata alla pianificazione virtuale con realtà virtuale e aumentata. Patrick Dallasega e Andrea Revolti hanno delineato per sommi capi in cosa consiste la pianificazione di impianti e fabbriche esaminando la pianificazione virtuale della fabbrica e campi di applicazione, la realtà virtuale e aumentata e i campi di applicazione nella produzione e nell’artigianato. Attraverso delle attività con i software visTable® e Oculus sono state messe in pratica le conoscenze acquisite.

Le aziende altoatesine e i loro dipendenti hanno potuto usufruire gratuitamente dei workshop, in quanto rientravano nell’ambito di un’iniziativa specifica finanziata dalla Camera di commercio di Bolzano. Se dovesse sussistere ulteriore interesse, la serie di workshop verrà riproposta. Le aziende interessate possono rivolgersi al reparto Impresa Digitale – PID della Camera di commercio di Bolzano.