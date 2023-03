PRO VITA FAMIGLIA * CARRIERA ALIAS: « PATROCINIO PRO-GENDER NELLE SCUOLE, IL GOVERNO INTERVENGA PER RIPORTARE LA LEGALITÀ PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI » (PETIZIONE)

12.12 - giovedì 2 marzo 2023

Gravissimo, patrocinio pro-Gender nelle scuole. Questo non lo possiamo davvero tollerare. Il Ministero del Lavoro ha dato il suo patrocinio, con tanto di logo, a un evento di aggiornamento per docenti sulla promozione dell’ideologia gender, della ‘carriera alias’ e dell’agenda LGBTQIA , che si svolgerà fino a marzo in un Liceo di Brescia, organizzato da associazioni ed esponenti del movimento “arcobaleno”.

Come si vede il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Governo campeggia in alto a destra.

Il programma è l’estratto concentrato dell’ideologia gender nelle scuole: segnalo in particolare la giornata del 7 marzo, specificamente dedicata anche alla Carriera Alias!

Stop gender nelle scuole: abbiamo bisogno di 100 mila firme, qui la petizione da firmare

Il patrocinio è stato concesso all’evento dal Governo precedente, ma quello attuale non lo ha rimosso nonostante da settimane stiamo segnalando personalmente il caso a esponenti del Governo stesso, senza alcun esito! È un segnale politico molto inquietante, sono profondamente amareggiato.

La Carriera Alias si sta diffondendo in centinaia di scuole e sembra che noi siamo tra i pochi a contrastarla. Se il Governo non ha il coraggio nemmeno di ritirare il patrocinio concesso dal precedente esecutivo a un evento locale organizzato dalla Lobby LGBTQ, allora che speranze ci sono che possa adottare le misure enormemente più importanti che servono per difendere la Libertà Educativa delle famiglie, per difendere i bambini e gli adolescenti? Come il divieto assoluto di corsi e progetti ideologici sulla fluidità di genere nelle scuole e della stessa Carriera Alias?

Devo essere molto chiaro: sui princìpi non negoziabili non faremo sconti a nessuno, a prescindere dal colore politico! Sappiamo che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha idee molto chiare sul pericolo dell’ideologia gender. Per questo chiediamo che il Governo intervenga ed emani subito delle linee guida per riportare la legalità nelle scuole fermando la Carriera Alias, prima che sia troppo tardi.

*

Antonio Brandi

Presidente Pro Vita & Famiglia