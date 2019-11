SAP – SINDACATO AUTONOMO POLIZIA * IX CONGRESSO NAZIONALE: « STEFANO PAOLONI CONFERMATO ALL’UNANIMITà SEGRETARIO GENERALE »

Stefano Paoloni confermato alla guida del Sap. In squadra due nuovi segretari nazionali. Si è tenuto ieri il IX Congresso Nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia che, all’unanimità ha confermato Stefano Paoloni Segretario Generale.

La segreteria Generale composta da Michele Dressadore e Gianni Tonelli entrambi nel ruolo di segretario generale aggiunto; Rosario Indelicato alla presidenza; Francesco Pulli e Sabatino Romano segretari nazionali, vede l’ingresso di altri due nuovi segretari nazionali: Giuseppe Coco, già segretario provinciale di Catania e Gianpiero Timpano già segretario regionale Lombardia.

“Una squadra – ha detto il segretario Generale Paoloni – mossa da passione ed entusiasmo. Il lavoro da fare è tanto e noi saremo sempre in prima linea per tutelare i colleghi e per chiedere maggiori garanzie. Siamo pronti a tornare nelle piazze, con i nostri gazebo tra la gente, a spiegare il nostro lavoro e tutto ciò che lo caratterizza. A sensibilizzare l’opinione pubblica e i cittadini su quelle che sono le criticità che attanagliano il nostro settore. Ci mettiamo la faccia e ci sporchiamo le mani. Il Sap – conclude Paoloni – è un sindacato per poliziotti e non per sindacalisti”.