CCIAA – ACCADEMIA D’IMPRESA * INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PMI: « UNA VISIONE PRATICA DI FUTURO CON BATTITI – BOSCARO – MALACARNE – BESI (30/11 – 14.00) »

10.08 - giovedì 23 novembre 2023

L’intelligenza artificiale (AI) è una delle innovazioni tecnologiche che avranno il maggior impatto sul futuro dell’impresa, della sua organizzazione e della sua gestione. Con questo evento Accademia d’Impresa intende fornire alle PMI del Trentino un’occasione per esplorare le attuali potenzialità dello strumento e per scoprire le sue applicazioni concrete nella realtà quotidiana. Giovedì 30 novembre 2023, ore 14.00. Accademia d’Impresa, via Asiago, 6 – Trento

Interverranno:

• Roberto Battiti, docente di Intelligenza artificiale presso UniTN

• Andrea Boscaro, formatore e partner di The Vortex

• Jonni Malacarne, fondatore e CEO di BlueTensor

• Marco Besi, formatore esperto di AI e PMI