CAVADA (LEGA TRENTINO) * OPERE: « ROTATORIA MASI DI CAVALESE, PUBBLICATO IL BANDO SUL SITO DI APPA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI »

11.33 - venerdì 15 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Il tempo è galantuomo. A conferma dell’impegno profuso dal sottoscritto in questa legislatura e dalla Giunta provinciale per giungere al soddisfacimento dell’esigenza manifestata dalla cittadinanza, sono lieto di constatare l’avvenuta pubblicazione del bando sul sito di APPA per l’affidamento dei lavori di esecuzione della rotatoria di Masi e del rifacimento del ponte.

Contrariamente alle dichiarazioni di qualche consigliere provinciale che mi accusava di fare propaganda su qualcosa di irrealizzabile e a quelle dei sindaci che, ignorando le istanze dei loro cittadini, sostenevano la priorità di altre opere, arriva nero su bianco esattamente quanto promesso.

Anche questa volta la giunta leghista e le mie promesse fatte in campagna elettorale portate avanti con il mio primo ordine del giorno depositato nel 2019, oggi concretizzato, confermano la politica del fare”.

E’ quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale Lega Trentino Gianluca Cavada