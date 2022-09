CASSA RISPARMIO BOLZANO – SPARKASSE * RELAZIONI INTERNAZIONALI: BRANDSTÄTTER, « IN GERMANIA INCONTRO CON “SPARKASSE OFFENBURG/ORTENAU”, NEL BADEN-WURTTEMBERG »

10.56 - mercoledì 28 settembre 2022

Sparkasse precursore in Europa. In Europa, Sparkasse-Cassa di Risparmio dispone di un ottimo network. In particolare con la Sparkasse Offenburg/Ortenau nel Baden-Wurttemberg in Germania esistono stretti legami. Di recente si è svolto un incontro specifico ai massimi livelli. Infatti, l’intero Consiglio di Amministrazione della Sparkasse Offenburg/Ortenau, nell’ambito della sua visita di due giorni in Alto Adige, ha incontrato il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale nonché il management di Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano. Il tema dell’incontro è stato lo scambio di esperienze sulla collaborazione finora svolta con successo a livello europeo e sul possibile ampliamento della stessa in futuro.

Gli stretti legami tra le due Casse di Risparmio esistono già da sette anni, da quando la Sparkasse Offenburg/Ortenau ha partecipato all’aumento di capitale di Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano. In seguito è stato suggellato con un accordo di cooperazione. L’obiettivo dell’accordo è di essere a disposizione per servizi finanziari, quale interlocutore qualificato, dei rispettivi clienti privati e imprese dell’altra banca, nonché di coordinare le richieste della clientela in accordo con la Sparkasse presente sul rispettivo territorio. La Cassa di Risparmio di Bolzano è primo interlocutore della Sparkasse Offenburg/Ortenau nel Nordest.

La Sparkasse Offenburg/Ortenau, a sua volta, raccoglie le richieste provenienti dalle banche Sparkasse presenti nel Baden-Wurttemberg e le inoltra alla Cassa di Risparmio di Bolzano. I clienti hanno quindi un’ampia assistenza e anche un importante supporto nell’ambito delle loro attività transfrontaliere. Entrambe le Casse di Risparmio fungono quindi da “apriporta” per i loro clienti nei rispettivi paesi partner europei.

Non solo: Quest’accordo bilaterale ha dato ora origine a una collaborazione transfrontaliera più allargata, ovvero a una cooperazione trinazionale con la Cassa di Risparmio francese Caisse d’Epargne Grand Est Europe con sede a Strasburgo. In questo modo, la Cassa di Risparmio di Bolzano, con le due “consorelle” ha realizzato un progetto pionieristico, precursore in Europa. È, infatti, la prima volta che tre Casse di Risparmio di diversi Paesi europei raggruppano le loro competenze nelle loro attività transfrontaliere.

“Questa collaborazione sottolinea che le banche regionali territoriali sono essenziali per i circuiti economici regionali e sono il motore delle piccole, medie imprese e aziende familiari che costituiscono la spina dorsale dell’economia. Soprattutto nei tempi difficili che l’Europa sta

del 28 settembre 2022 attualmente attraversando, questo è di grande importanza. La nostra cooperazione costituisce, inoltre, un piccolo contributo per l’idea europea”, ha dichiarato il Presidente di Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano, Gerhard Brandstätter.

“Siamo lieti di aver trovato in Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano un partner competente, che negli ultimi sette anni si è sviluppato in modo eccellente, e che la collaborazione sia fruttuosa per entrambe le parti. L’odierno incontro con scambio di esperienze reciproche costituisce un momento importante per noi e una buona opportunità per consolidare la cooperazione”, ha sottolineato l’Amministratore Delegato di Sparkasse Offenburg/Ortenau, Helmut Becker.

In seguito Gerhard Brandstätter, come segno di riconoscimento e apprezzamento, ha consegnato a Helmut Becker, il quale, con lungimiranza, già nel 2015 ha riconosciuto l’importanza di una stretta collaborazione con la Cassa di Risparmio di Bolzano, la grande medaglia d’oro di Sparkasse.

didascalie:

Nella foto da sinistra: Carlo Costa, Vice-Presidente Sparkasse-Cassa di Risparmio, Konrad Bergmeister, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Helmut Becker, Amministratore Delegato di Sparkasse Offenburg/Ortenau, Gerhard Brandstätter, Presidente Sparkasse-Cassa di Risparmio, Martha Florian von Call, Presidente del Collegio Sindacale di Sparkasse-Cassa di Risparmio, Marco Steffens, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Sindaco della città di Offenburg, Nicola Calabrò, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Sparkasse-Cassa di Risparmio.