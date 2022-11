CASSA RISPARMIO BOLZANO – SPARKASSE * PARTNERSHIP: « SIGLATA LA COLLABORAZIONE CON AVIS ALTO ADIGE SÜDTIROL, PER PROMUOVERE LA DONAZIONE DEL SANGUE »

12.36 - giovedì 03 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sparkasse sigla partnership con Avis Alto Adige Südtirol. La Cassa di Risparmio di Bolzano e Avis Alto Adige Südtirol, Associazione Italiana Donatori di Sangue, annunciano l’avvio di una collaborazione, finalizzata a promuovere la donazione del sangue, seguendo il motto “Ricevere il sangue è un diritto. Donarlo è un dovere civico, un atto volontario, generoso e gratuito.”

Sparkasse ha siglato una collaborazione con Avis Alto Adige Südtirol per promuovere la donazione del sangue, in quanto indispensabile nei servizi di primo soccorso, in chirurgia, nella cura di malattie gravi quali tumori, leucemie, anemie croniche, trapianti di organi e tessuti.

“Donare il sangue non è soltanto un gesto di solidarietà, ma è anche necessario, se si pensa che il sangue non è riproducibile in laboratorio e la richiesta è sempre molto alta. Come Sparkasse abbiamo aderito molto volentieri a questa iniziativa propostaci dall’Avis, partecipando a promuovere la donazione del sangue, sia all’interno del Gruppo Sparkasse che conta oltre 1.800 dipendenti, sia verso l’esterno tra i nostri stakeholder”, sottolinea Nicola Calabrò, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Sparkasse.

“Sono lusingato della partnership siglata con Sparkasse, importante realtà economica e sociale nonché banca di riferimento da sempre vicina al territorio, che ha subito accolto con entusiasmo e convinzione la nostra proposta di collaborazione. La presenza di donatori periodici, volontari, anonimi, non retribuiti e consapevoli serve a garantire la disponibilità di sangue e la sicurezza per la salute di chi riceve e dona il sangue,” commenta così Diego Massardi, Presidente di Avis Alto Adige Südtirol.

///