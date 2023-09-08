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MEDIASET – CANALE 5: ” UOMINI E DONNE “: « DA LUNEDÌ 11 SETTEMBRE ALLE 14.45 TORNA IL FORMAT TV DI MARIA DE FILIPPI; MANUELA, CRISTIAN E BRANDO I TRE TRONISTI »

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12.06 - venerdì 8 settembre 2023

DA LUNEDI’ 11 SETTEMBRE ALLE ORE 14.45 SU CANALE5 TORNA “UOMINI E DONNE” L’APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON IL DATING SHOW DEI SENTIMENTI IDEATO E CONDOTTO DA MARIA DE FILIPPI GIUNTO ALLA SUA 28° EDIZIONE.

MANUELA, CRISTIAN E BRANDO I TRE TRONISTI IN CERCA DELL’AMORE E DELL’ANIMA GEMELLA.

NELLA VERSIONE OVER NUOVI PROTAGONISTI E VECCHIE GLORIE SI CONOSCONO E SI CONFRONTANO CON L’OBIETTIVO DI FARE NUOVE AMICIZIE E INCONTRARE NUOVI AMORI.

IN STUDIO GLI OPINIONISTI TINA CIPOLLARI, GIANNI SPERTI E TINÌ CANSINO.

Il programma prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset e’ a cura di: Raffaella Mennoia e Lucia Chiorrini. Regia Paolo Carcano.

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