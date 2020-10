PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI DI DOMENICA 25 OTTOBRE / OGGI 104 CASI POSITIVI, UN DECESSO E 1.820 TAMPONI REALIZZATI »

Coronavirus: 104 casi positivi, 1 decesso, 1.820 tamponi. Sono 104 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nell’ultimo rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Di questi 63 presentano sintomi, 8 sono minorenni (2 con meno di 6 anni, gli altri tra 6 e 15 anni) e 13 con 70 o più anni.

Il rapporto indica anche un nuovo decesso e 76 pazienti ricoverati, di cui 4 in rianimazione.

Ci sono inoltre 12 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare all’attenzione delle autorità sanitarie che stanno decidendo se attivare la quarantena per le rispettive classi (ieri quelle in isolamento erano 122).

Sempre alto il numero di tamponi: ieri ne sono stati analizzati 1.820, di cui 836 trattati dal laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento e 984 a San Michele all’Adige.