CASAPOUND * IL BALUARDO”: « NONO COMPLEANNO PER LA SEDE TRENTINA, OSPITE DELLA SERATA LA GIORNALISTA FRANCESCA TOTOLO (12/11 – 18.30) »

18.07 - martedì 08 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Il Baluardo” festeggia 9 anni, la festa di CasaPound con Francesca Totolo. Nono compleanno per la sede trentina di CasaPound, Il Baluardo, che il 12 novembre dalle 18.30 festeggerà questo importante traguardo.

Ospite della serata la giornalista Francesca Totolo che presenterà il suo ultimo libro “Emergenza Antifascismo”, edito da Altaforte Edizioni. Un’inchiesta che dimostra che, se in Italia c’è un’emergenza, è proprio quella dell’antifascismo militante: una galassia disseminata su tutto il territorio nazionale che pratica sistematicamente la violenza politica e, in alcuni casi, addirittura il terrorismo. E lo fa, peraltro, sotto l’ala protettiva di giunte, amministrazioni e partiti della sinistra istituzionale. A chiudere gli interventi interverrà poi Filippo Castaldini, coordinatore regionale di CasaPound Italia, che afferma in nota:

“9 anni intensi che ci hanno visto, nonostante due attacchi incendiari di chiara matrice antifascista, in prima linea nell’aiuto alle famiglie italiane in difficoltà, nella lotta al degrado e all’immigrazione clandestina e nell’opposizione alla fallimentare gestione dell’emergenza sanitaria vissuta negli ultimi due anni. Il nostro avamposto è rimasto un punto di riferimento per tutti coloro che non accettano la narrazione dominante, il politicamente corretto e il tentativo di sradicamento identitario tanto caro alla sinistra.

“Oltre 100 conferenze, attività politiche, distribuzioni alimentari, solidarietà. In questi ultimi due anni, il nostro Baluardo è cresciuto ancora, grazie ai simpatizzanti e attivisti che ci sostengono e ora ospita, nonostante il complicato momento economico che colpisce la nostra società, una radio e una libreria. Due progetti a cui teniamo molto e che ci permettono di veicolare e diffondere le nostre idee nonostante le censure subite e i tentativi chiuderci la bocca. Un punto di partenza e un augurio, siamo ancora qua”.

La cittadinanza è invitata tutta.