CARABINIERI – TREVISO * « DELITTO DI ANICA PANFILE, ARRESTATO FRANCO BATTAGGIA »

17.13 - martedì 16 gennaio 2024

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Treviso (TV) hanno dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto disposto in data odierna dalla Procura della Repubblica di Treviso a carico di Franco Battaggia, 77enne di origini veneziane per i reati di omicidio e tentata soppressione di cadavere aggravata in danno di Anica Panfile, la 30enne di origini rumene, rinvenuta cadavere il 21 maggio 2023 nelle acque del fiume Piave, in località “Palazzon” del comune di Spresiano (TV).

Il provvedimento recepisce integralmente i gravi, precisi e concordanti elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini nei confronti dell’odierno indagato, corroborati dalle risultanze della consulenza medico-legale che, evidenziando il traumatismo plurimo cranio-cerebrale e la sindrome asfittica da soffocamento patite dalla vittima, affetta da intossicazione acuta da stupefacente del tipo cocaina, ha ulteriormente avvalorato la ricostruzione della vicenda omicidiaria prospettata dalla polizia giudiziaria e dalla Procura della Repubblica. Il fermato sarà associato, ad espletate formalità di rito, alla Casa Circondariale di Treviso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.