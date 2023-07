CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « ZONA PORTELLA, DUE ARRESTI PER SPACCIO DI DROGA »

11.43 - lunedì 31 luglio 2023

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 20enne e un 19enne, di origine tunisina e dimoranti a Trento. I due sono stati notati dalla pattuglia dei Carabinieri sotto i portici di Via Pozzo, in atteggiamenti sospetti. E poiché il 20enne è stato arrestato ad aprile di quest’anno e il 19enne nell’agosto scorso, per spaccio di stupefacenti e sempre dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, i militari decidevano di fermarsi in posizione defilata e di osservarli.

Dopo qualche minuto, i soggetti si sono resi conto della presenza della pattuglia e del fatto di essere osservati ed hanno cominciato a camminare, allontanandosi lentamente nelle vie limitrofe. A questo punto i Carabinieri, intuendo che volevano chiaramente sottrarsi ad un controllo, li hanno raggiunti e fermati. Dalla perquisizione effettuata è emerso che uno aveva in tasca circa 800,00 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, mentre l’altro nascondeva 22 dosi di hashish (per un peso complessivo di 20 grammi), una dose di cocaina e circa 50 euro in contanti.

I due sono stati arrestati per concorso nella detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.