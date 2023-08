CAMPOBASE GIOVANI * “GIORNATA MONDIALE GIOVENTÙ”: « IL “CORAGGIO, NON ABBIATE PAURA” DI PAPA FRANCESCO CI HA INVOGLIATO A FREQUENTARE LA SCUOLA DI POLITICA “CODICE SORGENTE” »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Coraggio, non abbiate paura”. È affidandosi a queste parole che Papa Francesco, nel corso della Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, ha voluto spronare i giovani e le giovani a non scoraggiarsi dinanzi alle difficoltà di questo tempo, invitandoli invece a superare i fallimenti facendone tesoro e trasformandoli in lezioni di vita. Paura per il futuro, timore di fallire e perdita di certezze; sono queste alcune delle inquietudini che accompagnano i giovani nel loro percorso di crescita e di inserimento nella società civile.

L’apprensione di non riuscire a realizzare i propri sogni dopo anni di studio e di sacrifici, di non sapere quale strada percorrere, causa anche la mancanza di modelli da seguire, l’assenza di una prospettiva futura che garantisca il raggiungimento di un’autonomia economica ed infine, il rischio di commettere scelte sbagliate che possano penalizzare e danneggiare la propria immagine e la propria reputazione.

Ed è proprio su quest’ultimo punto che vogliamo soffermarci: la cultura dell’errore. In qualche modo persiste nella società italiana ed europea una certa demonizzazione nei confronti di chi sbaglia, ma non dobbiamo tuttavia scordarci che è proprio in queste situazioni che stiamo costruendo e cementando, mattone su mattone, le fondamenta più solide per il nostro futuro. In questo contesto volevamo riportare le parole del Papa che ci hanno profondamente colpito: “l’unico momento in cui è permesso guardare la persona dall’alto verso il basso è per aiutarla ad alzarsi”.

Questi pochi e semplici concetti, carichi di significato e umiltà, descrivono indirettamente il vero perimetro dell’azione politica. Una visione di quest’ultima che guardi non ad interessi personali e puramente propagandistici ma che svolga un serio ruolo di guida, unendo e non dividendo una Comunità e aiutando chi si trova in un momento delicato del proprio cammino a trovare il coraggio di rialzarsi.

La mancanza di figure di riferimento e la poca stima dei giovani nella politica hanno avuto come diretta conseguenza quella di allontanare le nuove generazioni da questo importante campo sociale, sia sotto un profilo di partecipazione attiva che di esercizio del voto.

Ma come possiamo far tornare i giovani protagonisti del loro futuro e non essere semplici spettatori? La risposta alla complessità della domanda può essere declinata sotto due aspetti: in primis emerge la necessità di un rinnovo della classe politica in cui i giovani si possano sentire rappresentati; in secondo luogo il coraggio di questi ultimi di mettersi in gioco intraprendendo percorsi di formazione politica e di servizio per il bene della propria Comunità.

Per questo motivo abbiamo sentito il bisogno di frequentare una Scuola di Formazione Politica (Codice Sorgente). Una Scuola indipendente che ci ha permesso di fare una bella esperienza di formazione e di incontro con tanti altri giovani provenienti da diverse esperienze e orientamenti politici. E sempre per questo motivo, dopo questo percorso libero di formazione e rispettando i nostri valori, abbiamo deciso di dare il nostro contributo a Campobase. Ognuno segua la sua opzione: la cosa importante è che i giovani siano protagonisti della Politica, non come “coccarde” da esibire, ma come destinatari di un serio e continuativo investimento sul futuro.

Per “Campobase Giovani”

Anastasia Facchinelli e Davide Demozzi