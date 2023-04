ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA * ABI TRENTO: « GIORGIO FRACALOSSI DI CCB CONFERMATO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE »

10.52 - lunedì 24 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Abi Trento: Giorgio Fracalossi confermato Presidente della Commissione regionale.

Giorgio Fracalossi, Presidente di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, è stato confermato alla presidenza della Commissione Regionale Abi Trento per il prossimo biennio. La nomina è stata deliberata dal Comitato Esecutivo dell’Abi.

Nel corso della riunione di insediamento si è fatto il punto sull’attuale situazione locale, sono stati condivisi i prossimi passi ed illustrati i temi del settore quali la cessione dei crediti di imposta, le agevolazioni ed incentivi fiscali nell’ambito della riforma in atto ed in vista della definizione della Direttiva sulla riqualificazione energetica degli immobili, il ruolo delle banche nella transizione energetica, le iniziative per facilitare la partecipazione al PNRR, il sostegno delle imprese nella situazione di difficoltà riveniente dalla pandemia e dalla crisi russo-ucraina, il pacchetto Basilea 3+, la direttiva sulle crisi bancarie e la preoccupazione in ordine all’aumento dei tassi.

Relativamente al mercato del credito, sulla base dei dati locali più aggiornati, nella Provincia autonoma di Trento si è registrato a fine 2022 un totale prestiti per oltre 19,6 miliardi di euro in crescita dello 0,6% sull’anno precedente.

In particolare, il credito concesso alle imprese ha superato gli 11.9 miliardi (in linea col 2021) e oltre 6,6 miliardi alle famiglie (in aumento del 4,2%).

Nonostante la complessa congiuntura economica sul territorio il rapporto sofferenze/impieghi è sceso all’1,2%, con sofferenze per 234 milioni.

Superiori a 22,2 miliardi i depositi da parte della clientela (in crescita dello 0,4%) segno di una costante fiducia dei risparmiatori.

I componenti di Abi Trento sono Alessandro Toldo, Responsabile area Trento Banca Popolare dell’Alto Adige; Claudio Licheri, Regional Manager Banca Mediolanum; Umberto Colli, Responsabile della Direzione Regionale Lombardia Nord Crédit Agricole Italia; Angelo Rosa, Direttore Territoriale Retail Banking BNL; Andrea Caldana, Responsabile Area Verona Nord Trentino Banco BPM; Walter Gislimberti, Responsabile Area Corporate Trentino Alto Adige UniCredit; Massimo Baricelli, Responsabile Ufficio Mercato Imprese Lombardia Est e Triveneto BPER Banca; Ivan Galetti, Responsabile della Succursale di Trento Banca Popolare di Sondrio; Giorgio Fracalossi, Presidente Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano; Andrej Fischnaller, Responsabile Area Imprese TAA Intesa Sanpaolo; Enrico Cristoforetti, Capo Mercato Credito Emiliano; Claudio Valorz, Presidente Cassa Rurale Val di Sole – BCC; Elisabetta Turri, Responsabile Area Imprese/Area Trentino Cassa di Risparmio di Bolzano; Judith Zanon, Vice Direttore Generale Prader Bank; Franca Belli, Responsabile Ufficio Marketing e Relazioni Esterne Mediocredito Trentino-Alto Adige. Nominato Segretario di Abi Trento Marco Carlin, Staff Presidenza e Direzione Generale di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano.

Le Commissioni regionali rappresentano l’Associazione nell’attività di relazione con le autorità e gli uffici della Regione e con le organizzazioni imprenditoriali locali e seguono l’attività normativa delle Regioni per le materie di interesse del mondo bancario. Nel più ampio contesto della promozione di iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente delle imprese bancarie e del perseguimento di comportamenti ispirati ai principi della sana e corretta imprenditorialità ed alla realizzazione di un mercato libero e concorrenziale, i principali temi seguiti sono il sostegno alle imprese locali, alle famiglie e lo sviluppo dell’economia.