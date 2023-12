APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * ASSEMBLEA SOCI: STOMPANATO, « MODIFICHE STATUTO / DIBATTITO SU ELIMINAZIONE TETTO MASSIMO DI MANDATI »

18.22 - venerdì 15 dicembre 2023

Si è tenuta ieri sera al Teatro dell’Oratorio di Pieve (Primiero San Martino di Castrozza) l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci ApT che ha visto la partecipazione di 134 soci, tra presenti (78) e deleghe (56). La seduta è stata presieduta eccezionalmente dal Vicepresidente Duilio Boninsegna che ha gestito l’incontro in virtù dell’impossibilità del Presidente Antonio Stompanato di partecipare fisicamente alla serata per ragioni di salute. Quest’ultimo si è comunque collegato da remoto per interagire con la platea in alcuni frangenti.

L’Assemblea, prevedeva nella sua parte Straordinaria la discussione e la successiva votazione di importanti modifiche allo Statuto aziendale, la cui ultima revisione risaliva al 2018 e la cui bozza era stata approvata all’unanimità dal Consiglio d’Amministrazione in data 15.11.23. Le modifiche sono state lette ai presenti dal notaio dott. Reina, che ha fornito per ogni punto una breve spiegazione a favore dell’assemblea. Le principali modifiche erano state elaborate dal Cda, e validate nella loro legittimità anche da avvocati e referenti della Federazione trentina della Cooperazione, in un’ottica di semplificazione dei procedimenti amministrativi per garantire all’azienda maggior efficienza nei processi e assicurare sempre maggior competenza e consapevolezza alla governance.

“Come ampiamente previsto i temi che hanno suscitato maggior dibattito in sala sono stati quelli relativi all’eliminazione del tetto massimo di mandati degli amministratori (in precedenza stabiliti in tre), alla formazione degli stessi e alla possibilità o meno di candidarsi direttamente nel corso della seduta elettiva” – spiega Antonio Stompanato.

In merito a queste dinamiche si sono susseguiti infatti più interventi degli associati, anche in rappresentanza di diverse categorie, che hanno chiesto ulteriori delucidazioni ed espresso il proprio parere a riguardo. Il Presidente Stompanato, il Vice Boninsegna e alcuni consiglieri attuali e passati hanno a più riprese evidenziato il ruolo di grande responsabilità che oggi gli amministratori sono chiamati a svolgere nell’organo strategico di ApT e che implicano una grande consapevolezza delle normativi vigenti, delle implicazioni della recente riforma del 2020 e profonda conoscenza del sistema turistico provinciale. “E’ stato ribadito che l’assemblea dei soci rimane comunque sovrana in quanto potrà scegliere democraticamente i propri amministratori eliminando di fatto un vincolo che era stato inserito in passato in quanto previsto da una legge che successivamente è stata abrogata” – prosegue Stompanato.

Nessun rilievo dai presenti invece sulle questioni più tecniche riportate in altri passaggi che sono stati oggetto di revisione; è stata condivisa la ratifica delle nuove funzioni in capo alle ApT come previste dalla LP n8 del 12 agosto 2020, così come la possibilità di prevede convocazioni degli organi sociali anche in modalità mista, sfruttando le moderne tecnologie lasciate in eredità dal periodo pandemico.

Alla fine di un dibattito molto articolato, che è stato da più voci riconosciuto come sintomo di prezioso confronto e rinnovato interesse per le sorti dell’azienda, il Vice Presidente Boninsegna ha messo ai voti la bozza di modifica dello statuto e l’Assemblea ha approvato a pacchetto la stessa come proposta all’unanimità dal Cda con 106 voti favorevoli, 6 astenuti e 21 contrari concludendo di fatto la parte straordinaria verso le ore 22.30.

La serata è poi proseguita nella sua parte Ordinaria con la consueta relazione del Presidente Antonio Stompanato, collegato da remoto, che, dopo i ringraziamenti di rito, ha concentrato il suo intervento su alcuni argomenti chiave in vista dell’inverno. In particolare ha tracciato un bilancio della positiva stagione estiva 2023 che ha visto ApT in prima linea su numerosi fronti, auspicando un altrettanto buona stagione invernale ricca di proposte e iniziative, tra cui alcuni meeting importanti. Stompanato si è poi concentrato su alcuni temi che ApT sta portando avanti da tempo, come il progetto Verso un Turismo Sostenibile e il gemellaggio amministrativo ormai ufficiale tra il comune di Primiero San Martino di Castrozza e Ischia, presupposto dal quale partire per lo sviluppo di azioni reciproche di valorizzazione dei territori a fini turistici. Concludendo ha poi rinnovato l’invito a tutti gli operatori a “sostenere economicamente l’azienda per il ruolo che ha di fatto acquisito di Agenzia per il territorio, gli investimenti sugli impianti a fune, su cui basiamo una buona parte dell’economia e partecipare alla vita delle associazioni di categoria e i comitati turistici locali.”

Concluso l’intervento da remoto, il Vicepresidente Boninsegna ha spiegato brevemente ai presenti le motivazioni per le quali il Cda ha deciso di portare la proposta di mantenere inalterate le quote di contributo in conto esercizio per l’anno a venire. Anche in questo caso la proposta è stata approvata all’unanimità dai partecipanti.

L’Assemblea è proseguita con il consueto intervento del direttore di ApT Manuel Corso che ha illustrato, anche grazie all’ausilio di una carrellata di slide, ciò che l’azienda ha in serbo per il 2024. In termini di programmazione strategica e di progettualità da implementare, ha ricordato la sinergia e il supporto di ApT al sistema sul fronte delle grandi opere, con la valorizzazione promozionale degli investimenti nella skiarea San Martino – Passo Rolle, il focus sulle “belle stagioni” in sinergia con Trentino Marketing, le potenzialità delle ATA per lo sviluppo del prodotto turistico che va implementato e consolidato prima ancora di essere comunicato; ha citato alcuni fronti di lavoro importanti tra i quali l’avvio del confronto per le sperimentazioni sui flussi in Val Canali, la valorizzazione dell’offerta turistica di strutture ricettive e ristoranti nel circuito Perle quali “host” delle Perle Alpine e individuato nell’app mio Trentino, nella gestione dell’intelligenza artificiale e nella formazione i driver di crescita ulteriore per il territorio. Dal punto di vista operativo ha poi confermato gli investimenti per la valorizzazione dell’investimento per la tappa del Giro d’Italia con partenza a Fiera di Primiero (23 maggio) che vedrà il ritorno della corsa rosa sul nostro territorio a cinque anni di distanza dall’arrivo di San Martino di Castrozza del 2019 e per la road map di iniziative che porteranno il territorio ad ospitare il Mondiale MTB Marathon del 2026.

Il Direttore ha voluto anche sottolineare l’importanza per gli operatori turistici di aderire e utilizzare al meglio le piattaforme digitali sulle quali le ApT e Trentino Marketing hanno investito fortemente, sottolineando che le stesse permettono di lavorare sempre di più nell’ottica di una “data driven destination” e prendere decisioni sulla base di dati concreti; questo da un lato permette alle strutture ricettive di valutare in tempo reale la propria competitività sui mercati in termini di prezzi e migliorare le proprie performance di vendita e dall’altro alla località di offrire all’ospite servizi adeguati.

La presentazione si è chiusa con l’illustrazione e l’approvazione all’unanimità del bilancio preventivo 2024 che vede un importo a pareggio tra costi e ricavi pari ad € 2.19.526,00 ed evidenzia una stima di crescita di € 180.643 rispetto al 2023.

Il Vicepresidente Duilio Boninsegna ha chiuso la seduta ringraziando tutti i soci per la partecipazione e lo scambio di opinioni, e assieme al Presidente ha espresso grande soddisfazione per gli esiti della votazione che permettono all’azienda di compiere ulteriori passi importanti per riconfermare anche nel prossimo futuro il ruolo di protagonisti nello sviluppo prodotto e valorizzazione del territorio.