APT S. MARTINO CASTROZZA (TN) * MEZZANO ROMANTICA: « CORSI ESTIVI, CON LE OPERE SI CONCLUDE L’OTTAVA EDIZIONE DEL “TRENTINO MUSIC FESTIVAL“ »

07.22 - martedì 25 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Si avvia alla conclusione l’8° edizione del Trentino Music Festival per Mezzano Romantica, importante rassegna firmata dalla Music Academy International di New York, che ha visto dallo scorso 19 giugno la presenza a Mezzano e nelle località del Primiero di decine di musicisti provenienti da tutto il mondo, docenti ed allievi della prestigiosa istituzione newyorchese, che ha tenuto come ormai da 8 anni i suoi corsi estivi internazionali in questa incantevole vallata trentina.

Fino al 28 luglio, gran finale con le Opere dirette da importanti direttori d’orchestra stranieri, risultato conclusivo del mese di studio e permanenza in Primiero di oltre 180 membri del Trentino Music Festival, studenti di oltre 12 paesi, che si sono incontrati per studiare con grandi docenti di fama internazionale. Gli spettacoli si terranno alle ore 21.00 all’Auditorium di Fiera di Primiero, salvo quello conclusivo del 28 luglio che si terrà sul palco all’aperto del Brolo di Mezzano. L’ingresso è gratuito.

Ad aprire la serie è stato “The Turn of The Screw” (Il Giro di vite) di Britten, diretto dal Maestro David Jackson, già direttore musicale dell’intero Festival, con la regia di Robin Guarino. Fra i titoli più attesi, ritornerà Mozart. Il Maestro Lochlan Brown dell’Opera di Amsterdam dirigerà “Il Flauto Magico” a fianco della regista Robin Blauers Piper, direttrice artistica del Festival. Dopo la Prima di domenica 23 luglio, ci saranno due repliche il 25 e 27 luglio. Ultima composizione teatrale di Mozart, è una favola meravigliosa, ambientata in un mondo che può essere antico e moderno al tempo stesso. La storia racconta come il principe Tamino, aiutato dal fedele Papageno, combatta le forze del male e liberi l’amata Pamina. L’aria di Papageno, della Regina della notte e tutta l’opera sono parte del patrimonio culturale di tutto il mondo. La magica opera di Mozart continuerà ad incantare il pubblico di ogni età nella grande lotta tra la luce e l’oscurità.

Il 26 luglio sarà poi la volta del Maestro Neal Goren della Mannes School of Music & The Catapulta Opera, che dirigerà “Cendrillon”, opera romantica di Massenet, per la regia di David Gately del Boston Conservatory, altro nome internazionale ormai da anni fra i protagonisti fissi del Festival. La favola di Cenerentola è nota a tutti e la musica romantica eseguita dalla Festival Orchestra non mancherà di suscitare emozioni per questa grande storia dal noto lieto fine.

Infine, il 28 luglio si terrà sul palco all’aperto del Brolo di Mezzano l’atteso Opera Gala Gran Finale, diretto dal Maestro Tim Ribchester, famoso esperto di musica Barocca a livello europeo, con la regia del Maestro Tim Ribchester.

Il festival, diretto da Mitchell Piper con la direzione artistica di Robin Piper, è stato organizzato in collaborazione con Mezzano Romantica (direzione artistica di Francesco Schweizer) e con il supporto dei Comuni di Mezzano, Imer, Primiero San Martino di Castrozza, Canal San Bovo e dell’APT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi,