ADA – ALLEANZA DEMOCRATICA AUTONOMISTA * “ RESTITUZIONE PERCORSO COLLETTIVO”: « SERATA CON IL CANDIDATO PRESIDENTE VALDUGA – CANTINE ENDRIZZI / S. MICHELE ALL’ADIGE (26/7 – 18.30) »

18.11 - lunedì 24 luglio 2023

Il 26 luglio la restituzione del percorso collettivo dell’Alleanza Democratica Autonomista sui territori con il Candidato Presidente Francesco Valduga: proposte concrete e soluzioni per il Trentino. L’Alleanza Democratica Autonomista presenta la serata di restituzione del percorso collettivo sviluppatosi in cinque appuntamenti, volto a costruire un programma scritto con e per i territori, contenente proposte e soluzioni condivise per il Trentino.

Un cammino partecipativo che ha permesso di plasmare una proposta programmatica che riflette urgenze, necessità, idee e aspirazioni dei cittadini e delle cittadine del Trentino. I rappresentanti delle forze politiche della Coalizione si sono confrontati in serate costruite su tavoli di lavoro con all’oggetto autonomia, ambiente, sanità e welfare, istruzione e cultura, nonché lavoro ed economia.

Mercoledì 26 luglio alle ore 18.30 presso le Cantine Endrizzi a S. Michele all’Adige (Loc. Masetto, 2), il candidato presidente per l’Alleanza Democratica ed Autonomista Francesco Valduga, a seguito di un momento conviviale, presenterà le istanze e le riflessioni raccolte in questi mesi, nonché i temi principali sui quali l’alleanza unita sente la responsabilità di agire per dare risposte serie e con una visione a lungo termine alla popolazione trentina.

Alleanza Democratica Autonomista