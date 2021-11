COMUNE DI TRENTO * FONDAZIONE PEZCOLLER: « DESIGNAZIONE COMPONENTI NELL’ORGANO DI CONTROLLO, LA CANDIDATURA FINO AL 26 NOVEMBRE »

15:15 - 18/11/2021

Fondazione Pezcoller: designazione componenti nell’Organo di controllo. È possibile presentare la candidatura fino al 26 novembre

Il sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.

È attualmente aperto il procedimento finalizzato alla designazione di due componenti (un componente effettivo e uno supplente) dell’Organo di controllo della Fondazione Pezcoller.

Gli interessati, che secondo quanto stabilito dallo statuto della Fondazione, devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti, possono proporre la propria candidatura, accompagnata da curriculum, utilizzando il modello pubblicato sul sito del Comune e disponibile in forma cartacea presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (via Belenzani, 3/via Manci, 2 – orario: da lunedì a venerdì dalle 8.309 alle 16.30).

La candidatura va inviata via mail a protocollo@pec.comune.trento.it o via posta ordinaria all’ufficio Protocollo (via Maccani, 148) e dovrà pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 26 novembre 2021.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio Gabinetto e pubbliche relazioni (tel. 0461 884234), in orario d’ufficio.